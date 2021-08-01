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В Беларуси горят леса: за сутки пожарные выезжали четыре раза

01.08.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси горят леса: за сутки пожарные выезжали четыре раза

Горят леса и в Беларуси. Сейчас за ситуацией пристально следят в МЧС. За эти сутки пожарные выезжали четырежды тушить довольно серьезные возгорания в лесу.


Еще два очага были зафиксированы на торфяных болотах. Только в Гомельской области выгорело 50 гектаров леса – такая жара в стране сильно провоцирует ситуацию. В прошлом году в Беларуси были зафиксированы больше 1000 лесных пожаров. Свыше половины из них – в Брестской и Гомельской областях. Каждое четвертое возгорание находят системы видеонаблюдения. Но самый эффективный способ – патрулирование. 

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Горят леса и в Беларуси. Сейчас за ситуацией пристально следят в МЧС. За эти сутки пожарные выезжали четырежды тушить довольно серьезные возгорания в лесу. Еще два...
 
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