|
В Беларуси горят леса: за сутки пожарные выезжали четыре раза
Источник материала: ОНТ
Горят леса и в Беларуси. Сейчас за ситуацией пристально следят в МЧС. За эти сутки пожарные выезжали четырежды тушить довольно серьезные возгорания в лесу.
Еще два очага были зафиксированы на торфяных болотах. Только в Гомельской области выгорело 50 гектаров леса – такая жара в стране сильно провоцирует ситуацию. В прошлом году в Беларуси были зафиксированы больше 1000 лесных пожаров. Свыше половины из них – в Брестской и Гомельской областях. Каждое четвертое возгорание находят системы видеонаблюдения. Но самый эффективный способ – патрулирование.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горят леса и в Беларуси. Сейчас за ситуацией пристально следят в МЧС. За эти сутки пожарные выезжали четырежды тушить довольно серьезные возгорания в лесу. Еще два...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)