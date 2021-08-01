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Ученые предупредили об ухудшении «жизненно важных функций» Земли

01.08.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые предупредили об ухудшении «жизненно важных функций» Земли

Ученые из Университета Орегона (США) заявили, что неизбежные изменения климата ведут к ухудшению «жизненно важных функций» Земли. Об этом информирует Al Jazeera.

Американские исследователи изучили данные о выбросах парниковых газов, вырубке лесов и толщине ледников. Был сделан вывод, что 18 из 31 важнейших функций планеты установили рекорд по ухудшению. Ученые утверждают, что главная причина кризиса – чрезмерная эксплуатация Земли.

Эксперты также отмечают «беспрецедентный всплеск» связанных с климатом стихийных бедствий. В частности, даже с учетом снижения уровня загрязнения во время пандемии COVID-19 уровень метана и углекислого газа в атмосфере Земли в 2021 году достигли рекордных показателей. Кроме того, у Антарктиды и Гренландии были зафиксированы рекордно низкие уровни ледяной массы, а скорость таяния ледников в сравнении с показателями 15-летней давности увеличилась на 31%.

Ученые заявляют, что у нашей планеты наступил переломный период. В качестве решения специалисты призывают сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, отказаться от ископаемого топлива, перейти на растительную диету, заняться восстановлением экосистем и стремиться к стабилизации численности населения.

Фото: Pixabay

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Ученые из Университета Орегона (США) заявили, что неизбежные изменения климата ведут к ухудшению «жизненно важных функций» Земли. Об этом информирует Al Jazeera....
 
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