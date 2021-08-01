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Александр Зверев завоевал олимпийское золото теннисного турнира в мужском одиночном разряде

01.08.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Зверев завоевал олимпийское золото теннисного турнира в мужском одиночном разряде

Стал известен победитель теннисного турнира в мужском одиночном разряде на Играх в Токио. Олимпийское золото завоевал представитель сборной Германии Александр Зверев.

Пятая ракетка мира в финале легко обыграл россиянина Карена Хачанова со счетом 6:3, 6:1. Матч продолжался всего один час и 25 минут. Напомним, ранее бронзовым призером теннисного турнира стал испанец Пабло Карреньо-Буста, обыгравший первую ракетку мира серба Новака Джоковича. У женщин в одиночном разряде победительницей стала Белинда Бенчич.

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Стал известен победитель теннисного турнира в мужском одиночном разряде на Играх в Токио. Олимпийское золото завоевал представитель сборной Германии Александр...
 
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