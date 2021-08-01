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На восток Турции обрушились ливни
Источник материала: ОНТ
Еще одна беда этого лета – природные катаклизмы. На востоке Турции неделю назад начались сильные ливни, в результате чего часть домов на побережье Черного моря ушла под воду.
Самые серьезные последствия – в провинциях Ризе и Архави. Здания буквально смывает потоками – в водоворотах гибнут и люди. 23-летнюю женщину подхватило течением, когда она пыталась найти своего 11-летнего брата. Молодая турчанка выжила чудом. Кадры буквального воскрешения запечатлели очевидцы.
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Еще одна беда этого лета – природные катаклизмы. На востоке Турции неделю назад начались сильные ливни, в результате чего часть домов на побережье Черного моря...
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