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Самолет улетел из Токио без Тимановской. В аэропорт прибыла японский адвокат по делам беженцев

01.08.2021 20:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Адвокат сообщила, что приехала по собственной инициативе, спортсменка с ней не связывалась, пишет ТАСС

Представительница Всеяпонской ассоциации адвокатов по делам беженцев прибыла к полицейскому участку в токийском аэропорту Ханэда.
Предположительно, там находится белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую ранее в воскресенье тренерский штаб сборной Беларуси решил вернуть с Олимпиады на родину.
 
 
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Адвокат сообщила, что приехала по собственной инициативе, спортсменка с ней не связывалась, пишет ТАСС
 
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