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Самолет улетел из Токио без Тимановской. В аэропорт прибыла японский адвокат по делам беженцев
Источник материала: Партизан
Адвокат сообщила, что приехала по собственной инициативе, спортсменка с ней не связывалась,
Представительница Всеяпонской ассоциации адвокатов по делам беженцев прибыла к полицейскому участку в токийском аэропорту Ханэда.
Предположительно, там находится белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую ранее в воскресенье тренерский штаб сборной Беларуси решил вернуть с Олимпиады на родину.
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Адвокат сообщила, что приехала по собственной инициативе, спортсменка с ней не связывалась, пишет ТАСС
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