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«Девочка просто перепутала рейс и не туда поехала». Поступок Тимановской прокомментировал заслуженный мастер спорта Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выходка Тимановской вызвала возмущение у белорусской общественности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Руслан Шарапов, заслуженный мастер спорта Беларуси, государственный тренер Беларуси по дзюдо:
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«Девочка просто перепутала рейс и не туда поехала». Поступок Тимановской прокомментировал заслуженный мастер спорта Беларуси
Новости Беларуси. Выходка Тимановской вызвала возмущение у белорусской общественности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ: От своей землячки...
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