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Данное поведение спортсмена никак не прославляет Беларусь за пределами. Мнение Анатолия Макаревича о выходке белорусской легкоатлетки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выходка Тимановской вызвала возмущение у белорусской общественности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Анатолий Макаревич, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике:
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Данное поведение спортсмена никак не прославляет Беларусь за пределами. Мнение Анатолия Макаревича о выходке белорусской легкоатлетки
Новости Беларуси. Выходка Тимановской вызвала возмущение у белорусской общественности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ: От своей землячки...
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