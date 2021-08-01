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Данное поведение спортсмена никак не прославляет Беларусь за пределами. Мнение Анатолия Макаревича о выходке белорусской легкоатлетки

01.08.2021 21:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Выходка Тимановской вызвала возмущение у белорусской общественности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:
От своей землячки люди не ожидали подобного. Вместо реальной моральной поддержки она ставит фактически подножку коллегам, хотя сама, очевидно, звезд с неба в спорте высших достижений не хватает.

Данное поведение спортсмена никак не прославляет Беларусь за пределами. Мнение Анатолия Макаревича о выходке белорусской легкоатлетки

Анатолий Макаревич, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике:
Имея олимпийскую лицензию, данная спортсменка, несмотря на достаточно скандальное поведение, была обеспечена в полном объеме всеми необходимыми средствами. Кроме этого, у нее даже проходили сборовые мероприятия за пределами Беларуси. Еще раз выскажу сожаление о том, что приходится комментировать данное поведение спортсмена, которое никак не помогает развитию легкой атлетики и никак не прославляет Беларусь за пределами.

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Новости Беларуси. Выходка Тимановской вызвала возмущение у белорусской общественности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ: От своей землячки...
 
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