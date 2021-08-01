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Виталий Уткин о поступке Кристины Тимановской на Олимпиаде в Токио: «Это предательство и подлость»

01.08.2021 21:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Выходка Тимановской вызвала возмущение у белорусской общественности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:
От своей землячки люди не ожидали подобного. Вместо реальной моральной поддержки она ставит фактически подножку коллегам, хотя сама, очевидно, звезд с неба в спорте высших достижений не хватает.

Виталий Уткин о поступке Кристины Тимановской на Олимпиаде в Токио: «Это предательство и подлость»

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Поступок Кристины Тимановской нельзя характеризовать как спортивный. Это предательство и подлость, которая была проявлена по отношению к белорусскому народу и к своим коллегам-спортсменам. Сегодня у белорусского спорта абсолютно другое лицо, то, которое желают нам преподнести беглые белорусы, беглецы из фонда, созданного на западные деньги. Мы знаем прекрасные примеры, когда наши спортсмены, травмированные, завершали поединки – наш Александр Медведь. Я хочу сказать, что не исключаю даже момент, что это могла быть спланированная политическая акция заранее с учетом того, что проводится в отношении Республики Беларусь.

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Новости Беларуси. Выходка Тимановской вызвала возмущение у белорусской общественности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ: От своей землячки...
 
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