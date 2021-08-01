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Олимпийский чемпион Александр Богданович: если ты видишь, что команда попала в беду, нужно подставить плечо
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выходка Тимановской вызвала возмущение у белорусской общественности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:
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Олимпийский чемпион Александр Богданович: если ты видишь, что команда попала в беду, нужно подставить плечо
Новости Беларуси. Выходка Тимановской вызвала возмущение у белорусской общественности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ: От своей землячки...
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