ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Недосеков прошелся по Тимановской: «Считаю, с ней поступили правильно»

01.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Бронзовый призер и подписант провластного письма раскритиковал коллегу по сборной.

— Мне не нравится этот человек (Кристина Тимановская. — Прим.). Она ведет себя высокомерно по отношению к команде и руководству. Считаю, с ней поступили правильно. Она много говорит, но надо и отвечать за свои слова, — цитирует слова Максима Недосекова о Кристине Тимановской «Прессбол».

Напомним, что оба спортсмена стали героями новостей 1 августа. Максим Недосеков завоевал вторую медаль для белорусской сборной на Олимпиаде в Токио, заняв третье место в прыжках в высоту.

Кристина Тимановская же попала в скандал, когда ее попытались против ее воли выслать в Беларусь. Накануне она раскритиковала действия спортивных функционеров.

«В чем белорусский режим настоящий олимпийский чемпион – так это в стрельбе по собственным ногам»

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бронзовый призер и подписант провластного письма раскритиковал коллегу по сборной.
 
Новости дня
Новости разные
 
Скандал с Кристиной Тимановской – на страницах мировой прессы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by