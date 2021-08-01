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Недосеков прошелся по Тимановской: «Считаю, с ней поступили правильно»
01.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Бронзовый призер и подписант провластного письма раскритиковал коллегу по сборной.
— Мне не нравится этот человек (Кристина Тимановская. — Прим.). Она ведет себя высокомерно по отношению к команде и руководству. Считаю, с ней поступили правильно. Она много говорит, но надо и отвечать за свои слова, —
Напомним, что оба спортсмена стали героями новостей 1 августа. Максим Недосеков завоевал вторую медаль для белорусской сборной на Олимпиаде в Токио,
Кристина Тимановская же
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Бронзовый призер и подписант провластного письма раскритиковал коллегу по сборной.
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