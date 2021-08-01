Недосеков прошелся по Тимановской: «Считаю, с ней поступили правильно»

Источник материала: Салiдарнасць

Бронзовый призер и подписант провластного письма раскритиковал коллегу по сборной.

— Мне не нравится этот человек (Кристина Тимановская. — Прим.). Она ведет себя высокомерно по отношению к команде и руководству. Считаю, с ней поступили правильно. Она много говорит, но надо и отвечать за свои слова, — цитирует слова Максима Недосекова о Кристине Тимановской «Прессбол».

Напомним, что оба спортсмена стали героями новостей 1 августа. Максим Недосеков завоевал вторую медаль для белорусской сборной на Олимпиаде в Токио, заняв третье место в прыжках в высоту.

Кристина Тимановская же попала в скандал , когда ее попытались против ее воли выслать в Беларусь. Накануне она раскритиковала действия спортивных функционеров.

«В чем белорусский режим настоящий олимпийский чемпион – так это в стрельбе по собственным ногам»