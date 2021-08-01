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Уборочная кампания как сезон заготовки нелегальной «солярки». Рассказываем про географию топливных хищений

01.08.2021 21:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. География топливных хищений обширна, как сама Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Создается впечатление, что уборочная кампания воспринимается как сезон заготовки нелегального топлива впрок.

Уборочная кампания как сезон заготовки нелегальной «солярки». Рассказываем про географию топливных хищений

Крашеную «солярку» правоохранители находили дома у механизаторов в Круглянском и Глусском районах Могилевской области.

Уборочная кампания как сезон заготовки нелегальной «солярки». Рассказываем про географию топливных хищений

Житель Столинского района позаимствовал с рабочего трактора для собственных нужд 180 литров.

«Наступаем на одни и те же грабли». Есть ли объективные причины для приписок и что по этому поводу думает КГК?

Уборочная кампания как сезон заготовки нелегальной «солярки». Рассказываем про географию топливных хищений

Абсолютный рекорд недели в Зельвенском районе, там оператор заправочной станции украла 350 литров дизельного топлива.

«Это вдвое дешевле, чем на официальной заправке». Сколько стоит краденый дизель и зачем его подкрашивают?

Уборочная кампания как сезон заготовки нелегальной «солярки». Рассказываем про географию топливных хищений

Помимо горюче-смазочных материалов, воруют запасные части к технике и зерно. Как бы ни было печально, такова она, обратная сторона жатвы. Масштабная кампания стоимостью в миллионы рублей. Для одних – ответственная работа и достойная зарплата, для других – источник незаконного обогащения и история нравственного падения. И здесь каждый сам выбирает свой путь.

 
 
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Новости Беларуси. География топливных хищений обширна, как сама Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Создается впечатление, что уборочная...
 
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