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Уборочная кампания как сезон заготовки нелегальной «солярки». Рассказываем про географию топливных хищений
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. География топливных хищений обширна, как сама Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Создается впечатление, что уборочная кампания воспринимается как сезон заготовки нелегального топлива впрок.
Крашеную «солярку» правоохранители находили дома у механизаторов в Круглянском и Глусском районах Могилевской области.
Житель Столинского района позаимствовал с рабочего трактора для собственных нужд 180 литров.
Абсолютный рекорд недели в Зельвенском районе, там оператор заправочной станции украла 350 литров дизельного топлива.
Помимо горюче-смазочных материалов, воруют запасные части к технике и зерно. Как бы ни было печально, такова она, обратная сторона жатвы. Масштабная кампания стоимостью в миллионы рублей. Для одних – ответственная работа и достойная зарплата, для других – источник незаконного обогащения и история нравственного падения. И здесь каждый сам выбирает свой путь.
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Уборочная кампания как сезон заготовки нелегальной «солярки». Рассказываем про географию топливных хищений
Новости Беларуси. География топливных хищений обширна, как сама Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Создается впечатление, что уборочная...
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