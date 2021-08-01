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«Это вдвое дешевле, чем на официальной заправке». Сколько стоит краденый дизель и зачем его подкрашивают?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские аграрии, набрав хороший темп, продолжают убирать хлеб урожая-2021. Сравнивая с прошлогодними результатами, специалисты практически повсеместно отмечают более качественную организацию работ. Однако есть в этой бочке меда и своя ложка дегтя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Главное, что у хозяйств нет не только лишних средств, но и свободных рук для ремонта техники. Кадровый голод в сельском хозяйстве с каждым годом ощущается все острее. В эту уборочную стране не хватает 1 500 комбайнеров. Каждый механизатор на вес золота: но не каждый на поверку оказывается высшей пробы. Об этом еще и еще раз напоминают милицейские сводки.
Александр Добриян, корреспондент:
По закону даже просто за хранение такого топлива можно получить штраф до 50 базовых величин. И все же готовые рискнуть до сих пор встречаются.
Андрей Савченко, оперуполномоченный ОБЭП Светлогорского РОВД:
В поле зрения правоохранителей попал один из лучших работников сельхозпредприятия. За отличную работу в прошлом сезоне в 2021 году механизатору доверили новенький энергонасыщенный трактор. Именно из его бака он и слил 200 литров топлива, которые продал знакомому за 200 рублей.
Андрей Петрович, исполнительный директор КСУП «Золак-Агро»:
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«Это вдвое дешевле, чем на официальной заправке». Сколько стоит краденый дизель и зачем его подкрашивают?
Новости Беларуси. Белорусские аграрии, набрав хороший темп, продолжают убирать хлеб урожая-2021. Сравнивая с прошлогодними результатами, специалисты практически...
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