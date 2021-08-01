Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль врезался в автобус - погиб ребенок. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Вечером 1 августа 39-летний водитель, управляя автомобилем BMW, двигался вблизи дома 4 по улице Ваупшасова в Минске. По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским автобусом", - рассказали в СК.

В результате ДТП 8-летнему мальчику, находящемуся в салоне автомобиля BMW, причинены телесные повреждения, от которых ребенок скончался на месте происшествия.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

"Просим граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, обратиться по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19", - добавили в СК. - 0-.