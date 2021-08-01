Восьмилетний мальчик погиб в ДТП на улице Ваупшасова в Минке

В Минске в результате ДТП погиб ребенок. Трагический инцидент произошел вечером 1 августа на улице Ваупшасова.





Как сообщает Следственный комитет, около семи часов вечера 39-летний водитель за рулем автомобиля BMW не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где легковушка столкнулась с пассажирским автобусом.

В салоне BMW находился восьмилетний мальчик. В результате ДТП ребенок получил травмы, от которых скончался на месте.