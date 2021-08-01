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Восьмилетний мальчик погиб в ДТП на улице Ваупшасова в Минке

01.08.2021 22:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске в результате ДТП погиб ребенок. Трагический инцидент произошел вечером 1 августа на улице Ваупшасова.

Восьмилетний мальчик погиб в ДТП на улице Ваупшасова в Минке

Как сообщает Следственный комитет, около семи часов вечера 39-летний водитель за рулем автомобиля BMW не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где легковушка столкнулась с пассажирским автобусом.

В салоне BMW находился восьмилетний мальчик. В результате ДТП ребенок получил травмы, от которых скончался на месте.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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В Минске в результате ДТП погиб ребенок. Трагический инцидент произошел вечером 1 августа на улице Ваупшасова.
 
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