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Почему Кристине Тимановской не сказали, что её поставили в эстафету? Объяснил главный тренер национальной команды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 августа стало известно, что в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4 по 400 метров не примет участие белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Юрий Моисевич, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по легкой атлетике, Токио:
Мы просим, разговариваем с тренером Герман Эльвиры и говорим: вот такая ситуация. Он говорит: да я не против, и она, в принципе, не против. Но ей бежать барьер. Он просит, для того чтобы не травмировать спортсменку, потому что у нее основной вид, давайте мы это не будем оглашать. Потому что есть такая практика. Человеку говорят, вот ты приехал делать одно, а тебе говорят: ты должен еще сделать другое. Но человек, даже если нормально воспринимает это, ему все равно это подсознание будет сверлить. Это будет мешать основному виду.
Мы заявку подаем, потому что мы не имеем права держать, у нас дедлайн был. А Тимановская говорит, что не смогла дозвониться до нас, но подождать час-два, когда мы приезжаем после стадиона. В силу своей воспитанности, в силу своего понятия она начинает – так же сейчас модно в соцсетях – выплескивать всякие такие вещи: с ней не посоветовались. Мы намерены были ей все это рассказать, объяснить, тем более она запасная.
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Почему Кристине Тимановской не сказали, что её поставили в эстафету? Объяснил главный тренер национальной команды
Новости Беларуси. 1 августа стало известно, что в квалификационных забегах на 200 метров и в эстафете 4 по 400 метров не примет участие белорусская легкоатлетка...
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