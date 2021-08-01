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«В этот раз не удастся стартовать». Александр Фоминов о своём снятии со стартов в конном спорте на Олимпиаде

01.08.2021 23:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александру Фоминову не до смеха. В нашей стране конным спортом занимаются единицы. Лошади поистине золотые, и транспортировка в Японию парнокопытных спортсменов для федерации стала весьма недешевым удовольствием. И вот по прилету именно белорусская лошадь заболела. Саша из-за Мартина – так зовут его коня – снялся с турнира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«В этот раз не удастся стартовать». Александр Фоминов о своём снятии со стартов в конном спорте на Олимпиаде

Александр Фоминов, участник Олимпийских игр в Токио:
Очень жаль, что мне в этот раз не удастся стартовать на этом стадионе, но буду надеяться, что еще представится такая возможность.

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Новости Беларуси. Александру Фоминову не до смеха. В нашей стране конным спортом занимаются единицы. Лошади поистине золотые, и транспортировка в Японию...
 
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