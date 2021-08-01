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Это её восьмая Олимпиада. Какие результаты показали в Токио самые возрастные участники Игр

01.08.2021 23:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Самой возрастной участнице в Токио 66 лет, это австралийка-конница Мэри Ханна, она завершила мультифорум с шестым результатом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это её восьмая Олимпиада. Какие результаты показали в Токио самые возрастные участники Игр

И вполне возможно, уже мыслями она в Париже, что не скажешь об узбекской гимнастке Оксане Чусовитиной.

Это её восьмая Олимпиада. Какие результаты показали в Токио самые возрастные участники Игр

Она объявила о завершении карьеры сразу после своего выступления 25 июля. В квалификации опорного прыжка она заняла 14-е место. Чусовитиной – 46 лет. Это ее восьмая Олимпиада. После Рио гимнастка попала в книгу рекордов Гиннесса.

 
 
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Самой возрастной участнице в Токио 66 лет, это австралийка-конница Мэри Ханна, она завершила мультифорум с шестым результатом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ....
 
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