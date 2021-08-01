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Александр Лукашенко – Максиму Недосекову: ты открыл новую страницу в истории отечественной лёгкой атлетики
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Летняя Олимпиада в Токио. У Беларуси две медали – золото у Ивана Литвиновича и бронза у Максима Недосекова. Эти награды навсегда войдут в олимпийскую историю современной Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко – Максиму Недосекову: ты открыл новую страницу в истории отечественной лёгкой атлетики
Новости Беларуси. Летняя Олимпиада в Токио. У Беларуси две медали – золото у Ивана Литвиновича и бронза у Максима Недосекова. Эти награды навсегда войдут в...
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