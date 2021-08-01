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Александр Лукашенко – Максиму Недосекову: ты открыл новую страницу в истории отечественной лёгкой атлетики

01.08.2021 23:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Летняя Олимпиада в Токио. У Беларуси две медали – золото у Ивана Литвиновича и бронза у Максима Недосекова. Эти награды навсегда войдут в олимпийскую историю современной Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Белорусский лидер направил поздравления с олимпийской бронзой Максиму Недосекову.

Александр Лукашенко – Максиму Недосекову: ты открыл новую страницу в истории отечественной лёгкой атлетики

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты первым из белорусских мастеров прыжков в высоту сумел взойти на олимпийский пьедестал, открыв новую страницу в истории отечественной легкой атлетики. Как настоящий спортсмен и патриот ты убедительно доказал, что нужно верить в себя и до конца бороться за честь своего флага и успех обязательно придет.

Президент поздравил батутиста Ивана Литвиновича с золотом Олимпиады: ты доказал, что сегодня тебе нет равных. Читайте здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Летняя Олимпиада в Токио. У Беларуси две медали – золото у Ивана Литвиновича и бронза у Максима Недосекова. Эти награды навсегда войдут в...
 
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