ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чехия предложила Кристине Тимановской визу и поддержку

02.08.2021 06:33 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Чехия предложила белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской въездную визу и международную поддержку.

Чехия предложила Кристине Тимановской визу и поддержку
Фото sportbass.by

«Считаю скандальной ситуацию вокруг белорусской спринтерши Кристины Тимановской. Чехия готова помочь. По договоренности с премьер-министром Андреем Бабишем и министром внутренних дел Яном Гамачеком мы предлагаем ей въездную визу, чтобы она могла подать у нас заявку на международную защиту. Наше посольство в Токио также готово помочь», — написал министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек в «Твиттере».

Ранее Национальный олимпийский комитет Беларуси сообщил, что тренерский штаб национальной команды по легкой атлетике принял решение прекратить выступление Тимановской на Олимпиаде-2020 в Токио:

«По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м».

Тимановской купили авиабилеты на Минск через Стамбул и повезли в токийский аэропорт. Там она обратилась в полицию за помощью. По поводу заявления НОК спортсменка сообщила, что врачи ее не обследовали.

«Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи, — заявила спортсменка в видеообращении, записанном в аэропорту. — На меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны (Японии. — БелаПАН) без моего согласия. Поэтому я прошу Международный олимпийский комитет вмешаться в это».

В конце июля Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) не допустил к участию в Играх 20 спортсменов, в том числе трех белорусов, из-за недостаточного количества допинг-проб (минимум три допинг-пробы необходимо было сдать на протяжении десяти месяцев перед Олимпиадой в Токио).

Отстранение белорусок Анны Михайловой и Кристины Мулярчик от участия в эстафете 4 по 400 метров поставило под вопрос участие сборной в соревнованиях 5 августа. Руковоидители команды на освободившиеся места поставили Эльвиру Герман и Кристину Тимановскую, которые специализируются на стометровках.

Тимановская публично резко отреагировала на такое решение спортивных чиновников, что стало причиной критики легкоатлетки на гостелевидении и провластных страницах в соцсетях.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чехия предложила белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской въездную визу и международную поддержку.
 
Новости дня
Новости разные
 
Міжнародны скандал зь беларускай бягухай Ціманоўскай на Алімпіядзе. Найважнейшае за 1 жніўня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by