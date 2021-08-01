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Чехия и Польша предложили помощь нашей легкоатлетке Тимановской

02.08.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прага готова предоставить спортсменке въездную визу и способствовать в подаче заявки на "международную защиту".

Глава Министерства иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что республика готова помочь белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской. 
"Я считаю скандальной ситуацию вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Чехия готова помочь. По согласованию с Андреем Бабишем (премьер-министр Чехии — Прим. Лайфа) и Яном Гамачеком (глава МВД Чехии — Прим. Лайфа) мы предлагаем ей визу для въезда на территорию, чтобы она могла подать заявку на международную защиту вместе с нами. Наше посольство в Токио также готово помочь", — написал Кулганек в своём аккаунте в "Твиттере", пишет life.ru

Команда Народного антикризисного управления (НАУ) Беларуси связалась с руководством МИД Польши и МИД Австрии для оказания содействия в получении международной защиты легкоатлетке Кристине Тимановской, сообщает телеграм-канал НАУ.



Посольство Польши в Токио готово оказать правовую и консульскую помощь белорусской спортсменке. МИД Польши дал соответствующее поручение консулу Польши в Токио, с которым уже устанавливает связь белорусская диаспора в Японии. Сама Тимановская ранее заявила, что планирует просить убежище в Европе — скорее всего, в Австрии, пишет championat.com
 
 
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Прага готова предоставить спортсменке въездную визу и способствовать в подаче заявки на "международную защиту".
 
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