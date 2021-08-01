Чехия и Польша предложили помощь нашей легкоатлетке Тимановской

Глава Министерства иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что республика готова помочь белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской.

"Я считаю скандальной ситуацию вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Чехия готова помочь. По согласованию с(премьер-министр Чехии — Прим. Лайфа) и(глава МВД Чехии — Прим. Лайфа) мы предлагаем ей визу для въезда на территорию, чтобы она могла подать заявку на международную защиту вместе с нами. Наше посольство в Токио также готово помочь", — написал Кулганек в своём аккаунте в "Твиттере",т life.ru