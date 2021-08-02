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Истории тех, кто кормит всю страну. Репортаж с полей

02.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Истории тех, кто кормит всю страну. Репортаж с полей

Ещё одну победу одерживают сейчас наши люди – прямо на полях, собирая хлеб. 3 миллиона 140 тысяч тонн – столько намолочено зерна по состоянию на воскресное утро. И экватор жатвы ещё не пройден! 

Самое важное время для нас всех – ведь если соберём урожай, сохраним, как говорится, будем с хлебом. Будем самодостаточны, независимы. Одержим победу над собой, над коварством погоды. А земля – она отблагодарит сполна. От души.

Хлеб касается каждого, всех нас. Поэтому мы уже не удивляемся, когда за штурвалами комбайнов видим молодёжь, семейные экипажи, женщин. Не удивляемся, когда комбайнеры рассказывают о своих судьбах и о том, что меняют городской мегаполис на сельскую ниву. Влада Карницкая провела день в поле и услышала такую историю. А ещё испекла свой каравай. 

Подробности – в видеоинформации.


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Ещё одну победу одерживают сейчас наши люди – прямо на полях, собирая хлеб. 3 миллиона 140 тысяч тонн – столько намолочено зерна по состоянию на воскресное утро. И...
 
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