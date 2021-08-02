Россиянин представился школьницей и похитил 12-летнюю девочку

Источник материала: ОНТ

Мужчина из Московской области похитил 12-летнюю девочку из Вологды. По версии управления Следственного комитета России по Вологодской области, злоумышленник смог это сделать после переписки с жертвой под видом школьницы.

12-летняя девочка переписывалась в Instagram с пользователем, который представился несовершеннолетней из Московской области. Жительница Вологды договорилась с «подругой» о встрече.

30 июля утром на встречу с ребенком прибыл мужчина. Он убедил девочку, что является родственником ее подруги. Злоумышленник убедил несовершеннолетнюю, что он организует встречу девочек в Москве. Введенная в заблуждение жертва не поставила в известность родителей и была перевезена в Московскую область.

Место нахождения похищенного ребенка было установлено. Жизни и здоровью девочки ничто не угрожает.

Подозреваемого в похищении задержали.

Фото: управление СК России по Вологодской области

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