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Россиянин представился школьницей и похитил 12-летнюю девочку
Источник материала: ОНТ
Мужчина из Московской области похитил 12-летнюю девочку из Вологды. По
12-летняя девочка переписывалась в Instagram с пользователем, который представился несовершеннолетней из Московской области. Жительница Вологды договорилась с «подругой» о встрече.
30 июля утром на встречу с ребенком прибыл мужчина. Он убедил девочку, что является родственником ее подруги. Злоумышленник убедил несовершеннолетнюю, что он организует встречу девочек в Москве. Введенная в заблуждение жертва не поставила в известность родителей и была перевезена в Московскую область.
Место нахождения похищенного ребенка было установлено. Жизни и здоровью девочки ничто не угрожает.
Подозреваемого в похищении задержали.
Фото: управление СК России по Вологодской области
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Мужчина из Московской области похитил 12-летнюю девочку из Вологды. По версии управления Следственного комитета России по Вологодской области, злоумышленник смог...
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