США прекращает войну? Разбираем примеры с Тунисом, Ираком и Афганистаном

Источник материала: ОНТ

Неделя, которая, по древней олимпийской традиции, должна была бы стать мирной, в геополитическом плане оказалась совершенно не такой. В Тунисе – стране, с которой десять лет тому назад началась череда кризисов и войн, названная «арабской весной», – неспокойно... опять.





Президент страны и верная присяге армия заблокировали деятельность коррумпированного парламента, большинство в котором – у радикальной исламистской партии. Также власти Туниса силой прекратили работу ряда иностранных медиа, занимавшихся открытой антигосударственной и часто религиозной пропагандой. И эти меры… поддержаны! Городские жители на улицах столицы активно голосуют ногами «за» действующие власти. То есть «особая уличная демократия», столь горячо любимая Западом, вроде бы налицо. Но вот как же ко всем этим событиям отнеслись зарубежные «партнеры» – так и не определились. Ведь революцию в Тунис они когда-то заносили, чтобы пилить активы. А сейчас ловить рыбку в мутной воде для западных инвесторов станет куда тяжелее. А значит, не исключено, что Западу в тунисском конфликте придется поддержать… своих официальных врагов-исламистов. Вот такая в Тунисе, понимаешь, загогулина получается.

Не менее «криволинейно» развивается и история американского военного присутствия в Ираке. На неделе Джо Байден стал третьим главой Белого дома, который волевым решением заявил о прекращении незаконной операции Вашингтона против суверенного государства в Персидском заливе!

Напомним, ранее эту войну «выигрывали» Буш и Обама, в 2003-м и 2010-м годах. Выходит, что не побеждал Багдад лишь «боевитый» Дональд Трамп. Впрочем, в «Багдаде не все спокойно» было при каждом из этих президентов. Но вот в понедельник о почти окончательном выводе войск высказался и Байден. И теперь пришло время поговорить об итогах. А они более чем неутешительны. Потери с обеих сторон – колоссальны. Речь официально идет о тысячах солдатах-оккупантах и более чем миллионе мирных жителей. Положение в Ираке далеко не мирное. Да и последний крупный теракт в Багдаде прогремел всего-то 10 дней тому. А ведь надо еще учесть, что заявленные цели вторжения оказались фейком, то есть не могли быть достигнуты в принципе. Вот и выходит, что выходит из Ирака армия США, как из Афганистана, с позором. И это единственное, что на данный момент можно сказать с уверенностью.

И еще буквально пару фраз про Афганистан. И бегство самой самоуверенной армии. Вот что заявил Генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко: «Два слова, которые способны охарактеризовать действия в Афганистане. Одно – это высокомерие. Мы посчитали, что мы можем взять страну в состоянии разрухи и превратить ее в маленькую Норвегию. А второе слово – это лживость. Мы преувеличивали, более чем преувеличивали. И наши генералы, и наши послы, и все наши должностные лица – говоря, что мы вот-вот добьемся перелома ситуации. То, что вы видите в Афганистане, – это свидетельство проблем нашего собственного правительства. У нас отвратительная кадровая система. У нас отвратительная система госзакупок. И мы отвратительным образом усваиваем уроки... Считаю, что вы найдете это и в других странах, куда мы входили».

Когда появится подобный исчерпывающий отчет по Ираку, а также по странам, где американцы устраивали «арабскую весну», – увидим. Как и то, изменится ли международная стратегия США после всего этого.

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