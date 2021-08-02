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В Минске в результате ДТП погиб 8-летний ребенок
Источник материала: ОНТМинске в результате ДТП погиб 8-летний ребенок" class="one-news__figure-img">
1 августа вечером в Минске 39-летний водитель легковушки BMW врезался в автобус. В результате аварии погиб 8-летний мальчик. Об этом
По предварительным сведениям, водитель не справился с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. Находившийся в салоне BMW ребенок скончался на месте.
Следователи, сотрудники ГКСЭ и ГАИ проводят осмотр места ДТП, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: Следственный комитет Беларуси
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1 августа вечером в Минске 39-летний водитель легковушки BMW врезался в автобус. В результате аварии погиб 8-летний мальчик. Об этом информирует Следственный комитет...
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