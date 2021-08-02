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В Минске в результате ДТП погиб 8-летний ребенок

02.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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1 августа вечером в Минске 39-летний водитель легковушки BMW врезался в автобус. В результате аварии погиб 8-летний мальчик. Об этом информирует Следственный комитет Беларуси.

По предварительным сведениям, водитель не справился с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. Находившийся в салоне BMW ребенок скончался на месте.

Следователи, сотрудники ГКСЭ и ГАИ проводят осмотр места ДТП, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Следственный комитет Беларуси

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Теги: Минск
 
 
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1 августа вечером в Минске 39-летний водитель легковушки BMW врезался в автобус. В результате аварии погиб 8-летний мальчик. Об этом информирует Следственный комитет...
 
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