Как готовят бойцов в 103-й воздушно-десантной бригаде? Репортаж

Источник материала: ОНТ

Ещё одно событие августа – призыв на срочную военную службу. Подписан Указ – и тем, кому старше 18 лет и у кого нет отсрочки, ждут проводы в армию. В Минобороны рассчитывают увидеть в качестве солдат около 10 тысяч призывников, которые будут пополнять ряды Вооружённых Сил с августа по ноябрь. А завтра не удивляйтесь, если увидите на улицах мужчин в голубых беретах. 2 августа – День десантников и сил специальных операций. День тех, кто служит со словами «Никто, кроме нас». Никита Полякевич неделю назад почувствовал себя спасателем, а сейчас примерил камуфляж. И прожил один день по десантным законам.



Постоянный риск, огромные нагрузки и борьба с самим собой. Все это про них – про элитное подразделение Сил специальных операций. Для «голубых беретов» нет невыполнимых задач. Кузница кадров ВДВ – в самом центре Витебска. Здесь, в 103-й воздушно-десантной бригаде, проходят подготовку тысячи солдат, для которых слова «Никто, кроме нас» – это на всю жизнь.

У любого десантника день начинается с подъема личного состава, который производится в 6 часов утра. Переодеваются в специальную форму одежды, получают оружие и убывают на занятия по боевой подготовке.

Казарма. Здесь начинается и завершается день. Первый, кто встречает руководящий состав в расположении, – дневальный. Сохранность оружия, боеприпасов, контроль за выполнением распорядка дня – его зона ответственности.

Оружие. Для новобранца разобрать автомат за 14 секунд – задача не из простых. Начинают с проверки оружия.

А ещё десантники – это про память. И здесь знают цену подвига. Главное место – герою Афганистана. Тому, кто одним из первых попал туда и там же первым и остался.

Десантники – это не только про небо. Оценить уровень физподготовки можно и на земле. Ежедневные тренировки, в том числе рукопашный бой. Подхват, подсечка – и оппонент на земле. Зачастую рукопашный бой – один из основных средств выполнения задачи. Реагировать нужно мгновенно. Во время боевых действий шанса повторить упражнение не будет.

Десантники – это ещё и про девушек. В Витебск идут по зову сердца, такой порыв объясняют просто: нравится. И здесь женский пол – в почете, и он отнюдь не слабый. Фору смогут дать и мужчинам. Вот и Ольга, отработав несколько лет на скорой, решила сменить работу на военную.

Ольга Александрова, санитарный инструктор 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады: «По началу, когда приходишь, оно все тяжело, полностью все. Но когда ты раз на поля съездил, второй раз потаскал бронежилет, третий раз с парашютом прыгнул, все уже привычно становится. И к тяжести к этой привыкаешь. Когда идешь по городу, выходишь за КПП, по форме, дети могут бежать и кричать "Солдатик, солдатик". Либо здравия желают. И оно преподносится: "Ой, мне там сказали "здравие желаю" и меня знают". И это прям, поднимаешься, выше становишься. Я в форме, и я девушка».

Там, где машина не проедет, «Кайман» с легкостью преодолеет эти препятствие. Болота, лесной массив – для этой машины нет преград. Используют её и для доставки личного состава, в том числе в боевых целях.

Силы спецопераций готовы ко всему. В арсенале – БТР, минометы и стрелковое оружие. Мастерство воины-десантники демонстрируют на международных учениях. Где оценка «отлично» – уже знак качества белорусского десанта.

Артем Цырулик, заместитель командира разведывательно-десантной роты по идеологической работе 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады: «Все начинается с простейшего, с теории, которая проходит в учебных классах. А практику солдат, воин-десантник получает на полигоне. Отрабатывая потом. Есть фраза: пот заменяет кровь. Чтобы не было крови. Мы тренируемся, тренируемся и ещё раз тренируемся. Но все это идет на благо нашей Родины, которую мы любим и защищаем».

Сергей Дылейко, командир парашютно-десантного взвода 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады: «Совершение прыжка с парашютом – это очень сложное мероприятие и тяжелое. Перебороть себя, шагнуть в небо. После того, как молодой человек у нас совершает прыжок с парашютом, у него сразу появляется немножко такой наглости, уверенность в себе. Готовность выполнять любые задачи, независимо от условий».

Воздушно-десантный комплекс – святая святых ВДВ. Путь в небо начинается отсюда. Курсанты азы постигают на земле. Каждый элемент продуман до мелочей, ничего лишнего. Ситуации ведь в небе бывают разные.

Ноги вместе – группировка: это прописная истина. От правильной постановки тела зависит жизнь. Расслабился – получил травму. На тренировочной полосе закон один: бежать либо прыгать – чтобы ноги и тело привыкли к нагрузке.

Ноги подкашиваются от тяжести амуниции, но все самое сложное – впереди, в небе. Высотный макет самолета. Главная задача – вовремя выдернуть кольцо и правильно приземлиться.

Кульминация – прыжок с парашютной вышки. Это сложнее, чем с самолета, – земля близко. Высота – 25 метров, а это как девятиэтажный дом. Шагнуть в пустоту решается не каждый. Но, оказавшись в небе, понимаешь: получилось.

Это такой хороший заряд адреналина, думаю, что вернусь сюда ещё не раз. И все-таки соглашусь на прыжок с реальным парашютом.

103-я Витебская отдельная гвардейская Краснознамённая, ордена Ленина, ордена Кутузова II степени воздушно-десантная бригада имени 60-летия СССР – именно так звучит полное название элитного подразделения. Место, куда хотят попасть. Кроме того, северные викинги из всех сил спецопераций считаются самой «сложной» для службы частью. Но именно на такой уровень подготовки рассчитывал легендарный командир Василий Маргелов – «десантный батя».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram