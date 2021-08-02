Министр образования Игорь Карпенко – о вступительной кампании 2021, повышении стоимости обучения в вузах и роли ЦТ

Источник материала: ОНТ

Как прошли вступительные испытания в этом году, какой он – абитуриент-2021, и что будет со стоимостью обучения в вузах? На эти вопросы ответил министр образования Игорь Карпенко.





Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: «Вступительная кампания идет своим чередом. В общем-то, все работает в штатном режиме. Прошло централизованное тестирование, сейчас, с 27 июля, начались внутренние вступительные испытания на творческие и спортивные специальности. До 5 августа будет проходить зачисление на бюджетную форму обучения, а до 11 августа – на платную форму обучения. Надо сказать, что в этом году у нас чуть больше 100-балльных результатов – 379. В прошлом году их было 323. И чуть больше тех ребят, которые набрали несколько раз по 100 баллов – это 24 таких результата.



То есть фактически, мы постепенно подходим к завершению вступительной кампании. Завершив набор в высшие учебные заведения, вступительная кампания продолжится. Будет осуществляться набор уже в профессионально-технические учебные заведения. И, соответственно, можно сказать так, что если абитуриент не поступил в высшее учебное заведение, то не надо отчаиваться и можно пробовать себя в другой профессии, может быть, на более низкой ступени образования. Но вместе с тем получить какие-то конкретные навыки, которые пригодятся в дальнейшем. В принципе, профессионально-техническое и средне-специальное образование не закрывают путь в высшую школу. Поэтому я бы посоветовал сегодня абитуриентам, если у них что-то не получилось, не отчаиваться, собраться мыслями, еще раз подумать и внимательно все взвесить. Учебные заведения открыты для того, чтобы их принять.



Если говорить сегодня об оплате за обучение, действительно, мы с 1 сентября поднимаем немного стоимость обучения – в пределах 10%».

Министр уточнил, как именно принимается решение о повышении стоимости образования: самой системой или учебными заведениями самостоятельно.

Игорь Карпенко: «Вузы принимают самостоятельное решение, но оно согласованное, единое и централизованное. Здесь надо понимать, что последнее повышение было у нас в марте 2020 года, а за этот период с 1 января 2021 года увеличилась базовая ставка, увеличилась минимальная заработная плата, были подняты тарифы на некоторые коммунальные и прочие услуги. Естественно, повышение в пределах 10% – это обоснованная цифра, которая просчитана и, в общем-то, проработана в системе образования и с каждым конкретным учреждением образования. Надо подчеркнуть, что в этом году мы набираем на бюджет порядка 29 тысяч человек по системе высшего образования. И оставшаяся часть от почти 55 тысяч всех, кого мы набираем в систему высшего образования, это студенты, которые будут набираться на платной основе».

Министр образования подчеркнул, что подконтрольное ему ведомство тесно сотрудничает с другими министерствами для определения эталона – профессионального стандарта будущего специалиста.

Игорь Карпенко: «Сегодня мы тесно взаимодействуем с Министерством экономики, с Министерством труда и социальной защиты и с профильными министерствами, отрабатываем, в том числе, и содержание подготовки кадров. То есть мы перешли на новую схему, когда отраслевое министерство вместе с теми предприятиями, которые входят в структуру отраслевого министерства, определяют профессиональный стандарт будущего специалиста. А уже система образования, отталкиваясь от этого профессионального стандарта, от этого определенного эталона, который нам предлагается, отрабатывает образовательный стандарт, учебный план и программы, соответственно, и содержание обучения данного специалиста».

Игорь Карпенко рассказал, стоит ли в обозримом будущем ждать изменений в правила приема абитуриентов. Министр пояснил, что система централизованного тестирования, с его точки зрения, пока что не имеет полноценной альтернативы.

Игорь Карпенко: «В первую очередь, я бы все-таки подчеркнул то, что мы, на мой взгляд, создали достаточно прозрачную систему, которая определяет порядок поступления, в первую очередь, на бюджетные места в высшие учебные заведения.



На мой взгляд, система тестирования при всех ее плюсах и минусах, при той критике, которая есть, она пока сегодня безальтернативна с точки зрения коррупции, с точки зрения справедливого распределения этих мест. Да, действительно, сегодня мы находимся в поиске каких-то новых схем, новых подходов. В том числе, [чтобы] увидеть одаренных абитуриентов. В этой связи мы по поручению Президента разрабатываем новую редакцию правил приема в высшие учебные заведения, о чем также пойдет разговор на педагогическом совете в августе этого года, где мы должны будет определиться, расставить точки над “I”, и представить общественности те возможные изменения, которые придут в правила приема. Но сразу скажу так: каких-то глобальных потрясений в правилах приема не будет. Мы работаем здесь системно, советуемся с педагогической общественностью, прошли диалоговые площадки в регионах. И там мы все это обсуждаем. Этот процесс будет продолжаться, он постоянный, потому что вокруг нас меняются знания, происходят какие-то изменения, и мы в соответствии с этим вносим определенные коррективы».

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