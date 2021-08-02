Глеб Лавров – о новых фейках от Тихановской, ее встрече с Байденом и последнем заявлении Цепкало. Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

Что касается лжи, так в нашей постоянной рубрике «Антифейк» мы не устаём повторять: не верьте всему написанному в анонимных Telegram-каналах и Telegram-канавах. Проверяйте информацию. Сравнивайте её. А ещё иногда возвращайтесь назад. Скажем, на год, чтобы проверить. Что вам писали и обещали тогда. И что сейчас. Очень полезно! Вот и мы решили сравнить слова некоторых деятелей тогда. И сейчас.



Вот мы с вами все о политике, да о политике. Давайте сегодня поговорим о главном – о деньгах. Сначала будет немного правды. Потом много о фейках. Потом, как в бухгалтерии, – «итого».

А правда, предсказанная теорией и проверенная практикой, она в том, что у каждого товара есть свой жизненный цикл. Описать его можно так. Сначала товар – это «Трудный ребенок». Интересный, но нужно вкладывать много сил в его рост на рынке. И только затем или… всё в жизни получится, или… живи с тем, что получилось. Потом товар, если очень повезет, становится «Звездой». Все его знают, многие хотят. Но чтобы поддерживать уровень, нужно всё ещё вкладывать много сил. И если звезды сошлись в правильной комбинации, то лишь после этого товар превращается в «Дойную корову».

Название, знаю, не айс. Но так уж ученые, причем не британские даже, а из Америки, придумали. Дойная корова хороша тем, что ее можно… доить! И других усилий почти не надо. Да они и не эффективны. Все всё о товаре знают. Ну, а потом наступает время, когда любой товар становится «Хромой собакой». Пользы продавцам – никакой. А выгнать на мороз неудобно. Всё вместе это денежное знание зовется Бостонской матрицей. BCG по-ихнему.

И как раз на неделе сразу несколько придуманных западными маркетологами от политики товаров прошли переоценку. Валерий Цепкало, как человек-цифра, подбил себе кассу сам. Так и сказал: «Я сейчас буду возвращаться, наверное, к консультационной деятельности, потому что нужно на что-то жить, супруга тоже будет выходить на работу. Запад, несмотря на все свои заявления, никаких денег не дает. По крайней мере те, кого я знаю, такой помощи не получают. Проекты, которые мы подавали, тоже не получили поддержки». Самокритично – не очень. Честно – ну, почти. Но главное же про деньги? Вот где «хромая собака» зарыта! И вот денежная правда: Запад денег ему не дает. А в Беларуси его проекты поддержки так и не получили. Потому немодный товар с модельного ряда снят. После такого, конечно, только в консультанты… по продажам. Хотя продать даже идею о сборе средств на арест властей Беларуси у Цепкало не вышло. На проект скинулись от нужной суммы: нет, не три, а целых четыре процента!

А вот под другой проект собрать кассу на Западе таки удалось. Речь о проекте «Т». Тихановская. На медиаподдержку, на внешнее лоббирование, на создание внутренней напряженности в Беларуси и даже на проталкивание санкций средств Запад совсем не пожалел. Разные «цветные революции» США и сателлиты продвигают давно, широко и щедро, так что опыта не занимать. И сделать из «Трудного ребенка» товар «Звезду» почти удалось. Отколоть от белорусского общества заметный кусок так, чтобы порой в одной семье поколения не разговаривали друг с другом – ведь это вышло! И теперь нам, всем белорусам, с этим жить, тратя силы и средства на восстановление внутреннего диалога после внешнего «проекта-2020».

Вот только срок присутствия на рынке вышел и у этого товара, каким мы все его знали. И что делать с ним дальше, решали уже политмаркетологи с мировым, но не мирным именем. Мадлен Олбрайт, Энтони Блинкен, Майкл Макфол, Кондолиза Райс и, думаю, Майкл Карпентер через ставленника Франака Вечерку свое мнение высказали окончательно. И, судя по тому, что годичный вояж Тихановской повторил путь Милинкевича в 2006-2007-м, с тем же самым результатом. Напомню, того, прошлого, тоже вызвали в Белый дом, а после от услуг отказались. И вот всё повторилось. Такова правда. А дальше о фейках.

Которых, что касается денег, дефицита не было! Взять те же якобы «10 миллиардов в экономику Беларуси после революции». Это фейк. Даже в документах оппозиции прописано, что денег не будет. Будут некие кредиты и гипотетические средства западных инвесторов. А много они в Украину наинвестировали? А сколько оттуда вывели? Считаем внимательно!

И то, что на неделе госпожа Тихановская обсуждала будущее якобы восстановление белорусского IT-сектора, – и это фейк. Потому что только на этой неделе в наш ПВТ пришли более 60 новых компаний. И пять – очень даже зарубежные. Так что не надо чинить то, что не ломается!

Крах экономики Беларуси из-за падения курса рубля сразу после нового года – фейк. Тотальный удар экономике из-за стачки – фейк. Устами Тихановской трижды объявляли стачку. А ее нет! Потери главных отраслей, к примеру калийки, от санкций – тоже мимо денег. Фейк снова! Калийка вообще-то прибыли планирует из-за постковидного дефицита продовольствия. Бюджет текущий, кстати, обрушаться вот как-то не спешит. Даже «Независимая» уже про это пишет!

Даже про 900 тысяч за диваном, которые то ли принадлежат семье кандидата, то ли не принадлежат – фейк. Госпожа Тихановская утверждала, что, если бы такие деньги у нее были, в политику бы не пошла. А её свекровь говорила, что деньги очень даже их. Да что говорить. Факт передачи 15 тысяч госпоже Тихановской для выезда за рубеж ею нигде не опровергнут. Выходит – было! Остальное – фейк! И еще о бесценном. О том, что Светлану Тихановскую заставили в августе выехать из Беларуси, угрожая здоровью ее детей, как она сказала. И это фейк! То есть все, что касается значимых и значащих вопросов вокруг западного протестного проекта-2020, – всё оказалось фейком! Вот и всё…

А не фейк в этой истории то, что проект завершен. Нет! Он не завершен. Но с Тихановской напрямую он больше не связан окончательно. Теперь у него два варианта развития. Или усиление давления Запада в дипломатической плоскости, а потом переговоры, как это было в 2006–2008-м. Или же попытка силового решения извне. Как это было после провалов усилий США на Кубе в 61-м и в Венесуэле – в 20-м. Но и то, и другое никакого отношения к непосредственным участникам событий прошлого года в Беларуси уже не имеет. Это всё будут решения Запада, расчеты их политмаркетологов. А наша страна будет на любое решение Запада реагировать. Потому что это наше бесценное суверенное право. И в этом правда.

А еще небольшую правду из-за океана мы на неделе все же услышали. И правда в том, что Байден выдал Тихановской… печеньки. Кукис по-ихнему. И вот если посмотреть на рецепт печенек от Белого дома, то абсолютная правда, что в конце присутствия на рынке политического товара «протесты-2020» в сухом остатке, в графе итого – кукис. С маслом. А вы – «деньги-деньги!»

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