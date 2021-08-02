Почему Литва отделилась от Беларуси колючей проволокой и каковы будут последствия?

Источник материала: ОНТ

Вряд ли в XIX веке американский фермер Джозеф Глидден, который считается изобретателем колючей проволоки, думал, что его атрибут будет использоваться против людей. Ведь фермер хотел всего лишь дисциплинировать крупный рогатый скот. А вот в XXI веке её применяют совсем по другому назначению.





Официальный Вильнюс решил использовать спецсредство по двойному назначению сразу. Во-первых, мотками «колючки» власти Литвы удумали затыкать свою дырявую границу от потока нелегалов. Тех, которых раньше сдерживали белорусские спецы за деньги белорусских граждан. Но теперь, после введения европейских санкций при самой активной поддержке Вильнюса, это стало финансовой заботой Науседы и прочих. И внезапно выяснилось, что затычки из колючки – идея так себе. Бюджет просто не позволяет закупать нужного объема проволоки. И теперь Литве для размещения иностранцев нужны еще и клетки для скота.

В этих нечеловеческих политических условиях Науседа, Ландсбергис-младший и остальные захотели было помощи от соседей. Но латыши и эстонцы могут лишь прислать немного подержанных палаток и одеял беженцам. Ну и выделить несколько штук пограничников. А вот Украина, хоть ее и не спрашивали, заявила, что европейская солидарность для нее дороже железа и щедро пообещала поделиться проволокой. Но понятно, что ожидать такого подарка с неба можно вечно. Куда проще было бы закупать колючую проволоку у белорусских производителей и возить ее в Литву хоть самолетами. Но после затребованного Вильнюсом закрытия неба над Минском ясно, что прибалтийские политики прокололись.

Впрочем, хуже всех повели себя с соседями некоторые поляки. Они решили оказать помощь литовцам дельным советом. И каким! Газета «Польская мысль» в статье «Краш-тест для микродержавы» написала: «Литовское руководство забыло, пожалуй, о старом изречении, гласящем, что человеку, живущему в стеклянном доме, не стоит бросать камни в соседей. Литовская карикатурная великодержавность, опирающаяся на расчет воспользоваться чужим потенциалом и возможностями, не приведет ни к чему хорошему. В конечном итоге обычно оказывается, что подобные игроки ошиблись в своих подсчетах, ведь другие защищают собственные интересы, во время кризиса они могут сказать: вы сами создали эти проблемы, так что сами с ними и разбирайтесь». Кроме этого, щедрые паны порекомендовали исключить Литву из Шенгена. Тогда и охранять границы ЕС, мол, будет в разы проще! После таких слов Варшавы уповать Вильнюсу остается разве что на помощь от «самых старших». Тех самых, у кого Литва и выпрашивала санкции для Беларуси и бойкот нашего неба. Но эта помощь, как известно, небескорыстна. Она, что твоя проволока, – и хочется, и колется!

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации (Россия): «Прибалтийские страны притворяются, что они государства. И ведут себя вызывающе. Это из-за комплекса политической неполноценности. Поэтому и марши СС, игнорирование международного права, попытки госпереворота в Беларуси. И нынешняя ситуация – это закономерный итог действий властей Литвы. И в ситуации Литва попытается переложить ответственность на США и Брюссель, чтобы потом быть еще более послушным инструментом в их внешнеполитической деятельности».

В истории с колючей проволокой, помимо ужасной для Литвы внешней стороны мотка, есть еще и внутренняя. И вот это второе назначение. Эта самая проволока теперь становится символом прав и свобод для литовских граждан, вернее, их отсутствия. Ведь как только простые граждане выступили против размещения нелегалов, так в клетки стали размещать уже их самих. Силовики абсолютно легально отыгрались на местных жителях. Тех, кто по неосторожности жил недалеко от бывшей тайной тюрьмы ЦРУ, где запланировано беженцев размещать. И план «бей своих, чтобы чужие боялись» отлично показал, что права человека в Литве действительно универсальны – их нет ни для кого! А оглушительное молчание «правозащитников», Брюсселя, Берлина и Парижа, подтвердило: западные ценности тем и ценны, что на всех их, как колючей проволоки, самим европейцам не хватает.

Какие шаги предпримет Литва дальше, будет ли Вильнюс настаивать на купировании провальной политики санкций ЕС? Или Брюссель попробует урегулировать ситуацию привычными методами? Пока не понятно. Но выпутаться из клубка проблем, созданных самими европейскими политиками, им будет нелегко. Особенно если учесть, что наблюдать за телодвижениями запутавшихся в литовской колючке европейских чинуш будут и их избиратели, и белорусы, и растущий контингент нелегалов.

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