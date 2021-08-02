Политолог Анатолий Ливри: Запад противостоит Лукашенко, потому что он пытается поддерживать традиционную идентичность

Источник материала: ОНТ

Известное выражение «двойные стандарты» мир знает уже больше века. Это та самая теория про стакан, который то ли наполовину полон, то ли наполовину пуст. Это то самое, когда для одних «борец за свободу», а для других – «террорист». Где правда? На этот вопрос попытался ответить независимый эксперт – философ и литературовед, историк и политолог из университета Ниццы, автор 18 книг, лауреат четырех международных литературных премий Анатолий Ливри.





- Юрий Гроеров: Анатолий, добрый вечер из Минска. Давайте начнем с вопроса о вашем отношении к происходящему на европейском континенте. Вы – потомок советского офицера, орденоносца, участвовавшего в Великой Отечественной войне. 30 лет назад вы уехали в Европу, учились в Сорбонне, преподавали. Как вы, человек со славянским мировоззрением, оцениваете европейскую плоскость? Бьет ли она по вашим болевым точкам?

- Анатолий Ливри: Все власть предержащие живут в мире, в атмосфере тотальной безответственности. То есть сегодня я поступаю так, и то, что произойдет через 5-10 лет, мне, думают они, абсолютно безразлично. После нас – хоть потоп. Я вижу это по такому феномену, который я называю здесь, на Западе, антибелым расизмом. Это системно. Началось в США, переходит из Западной в Центральную Европу. Преследуются белые мужчины традиционной ориентации, их супруги. Вот простой пример. Что делал известный политик Жан-Мари-Ле Пен? Он в течение полувека предупреждал о том, что Европа будет перенаселена выходцами из Африки. И его в течении десятилетий обвиняли, что он манипулирует теорией заговора, что ничего не произойдет. Произошло то, что Ле Пен оказался пророком в своем отечестве. То, о чем говорил, то и реализовалось. Но никто этого не сказал, то есть мы живем в тотальной интеллектуальной пустыне. Вы спрашиваете меня, бьют ли они по больным местам? Я привык к тому, что я здесь окружен людьми абсолютно безответственными.

- Юрий Гроеров: Коль мы заговорили о проблемах мигрантов и тех самых двойных стандартах, как вы оцениваете ту ситуацию, которая существует в Литве и Евросоюзе в отношении Минска?

- Анатолий Ливри: У меня есть возможность предоставить на подносе аналитикам то, что они даже не видят. Те самые двойные стандарты, в которых живет западное общество, которое бросается в адрес Лукашенко. Что бы он ни сделал. А почему это происходит? Потому что он пытается поддерживать традиционную идентичность. Я так отвечу на ваш вопрос.

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