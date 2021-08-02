Сильнейшее наводнение в Бельгии: как люди справляются с катастрофой

Источник материала: ОНТ

В июле проливные дожди в Европе спровоцировали крупнейшее наводнение за последние 100 лет. Реки выходили из берегов, повреждены мосты, дома, улицы, железные дороги и целые города. Погибли, только по официальной статистике, не менее двухсот человек. Еще примерно столько же пропали без вести. Разумеется, последствия стихии устранят, все восстановят, кроме человеческих судеб, конечно же. Многие сочли катастрофу результатом климатического потепления, другие оценки были более реальными – в Бундестаге, а Германия пострадала больше других, причиной назвали халатность властей.





Фраза «после нас хоть потоп» в этом контексте приобретает особый смысл. Это – про действия тех, кто должен был предвидеть и решать. А в итоге многие граждане были брошены на произвол судьбы. И что особенно цинично – когда стихия улеглась, люди начали мародерствовать.

Деннис Адамс – теперь настоящая знаменитость. Он автор видео, которое стремительно набирает популярность. Ролик, который уже просмотрели несколько миллионов пользователей, снятый на старенький смартфон прямо с порога собственного дома, показывает, как безобидные дождевые ручейки буквально за мгновение превращаются в бурлящую реку.

Примерно две минуты понадобилось стихии, чтобы набраться сил, снести все припаркованные автомобили и практически уничтожить улицу.

Деннис Адамс, житель г. Динант (Бельгия): «Сила воды была такой мощной, что мне пришлось убегать на второй этаж, иначе меня бы просто смыло вместе с автомобилями. Но даже там мне казалось, что стены не выдержат – и мы рухнем».

Когда вода ушла, все выглядело пугающе. Разрушенная до основания дорога, горы автомобилей и тонны мусора. Но даже эта картина меркнет в сравнении с разрушениями, которые произошли в других частях юго-востока Бельгии. Причина та же – мощный ливень и неуправляемые потоки.

Городок Эне, расположенный в низине на берегу реки Урт, оказался на пути настоящего цунами. Вода буквально за час уничтожила поселение, которое люди строили здесь несколько десятков лет.

В разбитом водой поселке заметили мародеров. Людей успели эвакуировать, но, спасаясь от стихии, они бросили дома без присмотра. Сейчас это деревня-призрак: в почтовом ящике лежит приглашение на вакцинацию, на земле посуда, бытовая техника, велосипеды, газонокосилки. Внутри одних домиков даже уцелевшие интерьеры, в других – просто горы мусора.

Кто-то все же пытается спасти нажитое имущество, охраняет свои участки от незваных гостей, но большинство местных смирились с ударом судьбы, глядя на смятые и перевернутые строения.

Но, наверное, самая показательная картина открывается в этой части поселка. От дома остались лишь три ступеньки и следы фундамента, то есть в этом случае хозяевам даже теоретически нечего восстанавливать. Однако местные власти пошли еще дальше и лишили такого права всех местных жителей. Поселок будет уничтожен. Дома снесены, участки изъяты. Логика властей – беда пришла один раз, значит, может прийти и второй, и третий. На эти постройки власть давно смотрела сквозь пальцы, ведь появлялись они здесь стихийно. Люди привозили туристические вагончики, автофургоны, потом обносили их забором, незаметно возводили летние домики и только после этого добивались разрешений на строительство и проживание. После наводнения все станет, как было. Правда, под снос пойдут и крепкие дома.

Жители уверены, что за отобранные участки власти заплатят им низкую компенсацию, на которую ничего не построишь и, конечно, ничего не купишь. В ожидании многие вынуждены целыми семьями жить в автокараванах, единственном жилье, которое у них осталось.

Вопрос компенсаций остро стоит и у автовладельцев. По разным оценкам, от нынешнего наводнения в Бельгии пострадало около пятидесяти тысяч автомобилей. Самые типичные повреждения – полностью уничтоженный салон, замоченная электроника и, конечно, двигатель.

Арби Керимов, совладелец небольшого автосалона, рассказывает, что большая часть бельгийских водителей пользуется базовой автостраховкой, где за такой форс-мажор, как наводнение, нужно доплачивать отдельно, что почти никто не делал, а значит, рассчитывать на выплаты бельгийцам не приходится.

Свой ущерб Арби с компаньонами оценивает примерно в 30 тысяч евро и считает его небольшим по сравнению с коллегами с соседней улицы, которые потеряли автомобилей почти на 300 тысяч. Но даже эти суммы кажутся мизерными на фоне общих потерь в Бельгии. Власти оценили удар по инфраструктуре почти в 10 миллиардов евро. Бельгийские чиновники рассчитывают на пожертвования и фонды помощи и все еще отбиваются от критики в свой адрес. Главная претензия и главный вопрос общества остается без ответа: почему людей не смогли оперативно оповестить о надвигающейся опасности? Возможно, ясности добавит уголовное дело, которое возбудила бельгийская прокуратура по статье «Непредумышленное убийство по неосторожности или непредусмотрительности». За смерть 42 человек, видимо, кто-то должен понести ответственность.

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