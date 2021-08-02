Бизнес или политика: кому мешают белорусская АЭС и российский «Северный поток-2»?

Источник материала: ОНТ

Крупные энергетические объекты проверяются на прочность не только физическими испытаниями. Вспомним, сколько копий сломали злопыхатели из Евросоюза по поводу нашей атомной станции. Что только ни говорили, что только ни писали! Хотя всевозможные и многочисленные миссии экспертов, в том числе и из МАГАТЭ, побывавшие в Островце, чёрным по белому заявляли: всё безопасно, претензий нет. Зато политические псевдоэксперты до сих пор не унимаются. И ведь это касается не только Белорусской АЭС.

Крупный энергетический проект «Северный поток-2» России за время своего строительства пережил давление со всех сторон. От стран Восточной Европы до США, которые даже санкции вводили, хотя, казалось бы, а Вашингтону-то что неймётся? И вот что интересно – в своё время Запад, в том числе страны Евросоюза, вводил санкции против нашего союзника – мол, это политика. Но вот что касается того самого «Северного потока», то здесь те же Германия, Австрия, Нидерланды, Великобритания, Франция – всего более 10 стран – двумя руками «за» проект.

Парадокс? Он самый! Тот самый случай, когда одна «евросоюзовская» рука не ведает, что делает другая. Почему же так происходит? Бизнес или политика? И почему крупные экономические проекты становятся предметом политического торга?

Российский трубоукладчик «Фортуна», который строит «Северный поток-2» по дну территориальных вод Дании, сейчас в среднем проходит по тысяче метров в сутки. 99% работ выполнено. Теоретически к концу августа всё будет готово. Германия сможет напрямую получать до 70% энергоносителей из России. Так и просится цитата из «Божественной комедии» Данте: «Фортуной мы привыкли называть успех, признанье, звонкую монету». В случае с газопроводом для Берлина самым важным было именно последнее – коммерческая выгода. Европе надо поддать газу. Не случайно красной нитью недавних переговоров Меркель с американским коллегой стала, в прямом смысле, политическая экономика, а именно, нити газопровода «Северный поток-2». Проект, который неизменно связывают с усилением России, конкретно с Путиным и поэтому долгое время используют как предмет торга и шантажа. В Вашингтоне как раз все и разрешилось. «Северный поток-2» будет достроен, и в отношение него не вводят никаких санкций

Ирина Айдрус, руководитель программы «Мировая экономика» Института международной экономики и бизнеса Российского университета дружбы народов: «Мы видим, что ряд северных европейских стран постепенно сокращает добычу природного газа. Это Норвегия, Голландия, Великобритания. Сейчас, после пандемии, наблюдается экономический рост, активность деловая возрастает. Соответственно, мы прогнозируем и уже сейчас мы наблюдаем рост спроса на энергоресурсы. Нужны дополнительные источники».

Для Европы «Северный поток-2» – это относительно дешевое топливо и надежное энергоснабжение, для России – сокращение издержек транзита. Эти стороны, безусловно, в выигрыше. Но зачем же тогда было так шуметь? Это уже вопрос геополитики, скажет кто-то. Но нет. И здесь тоже в приоритете деньги. Американцы, не отстоявшие запрет проекта, всё еще стараются делать хорошую мину при плохой игре. Говорят о российской агрессии, нарушении демократических норм, попрании прав человека, а, следовательно, о санкциях. Так, в Беларуси это тоже хорошо знают, происходит всегда, когда кому-то нужно потопить перспективный экономический проект. США уж очень хотели освободить долю на европейском рынке для своего сжиженного природного газа. Та же Европа, увеличив потребление американского топлива еще и заплатит за развитие новых месторождений и за рост добывающей промышленности. А как это сделать? Проще запереть Россию на газовом транзите с враждебно настроенной к ней сейчас Украиной. Киев долгое время политически отрабатывал тему «Северного потока-2» – стране очень важен транзит из России. Наверное, были гарантии, что проект не заработает. Но по факту все обещания слили в трубу.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины: «Есть фундаментальная проблема. Она связана с тем, что нам до сих пор непонятно, готова ли Россия выполнять надлежащим образом свои обязанности, когда речь идет об энергетической безопасности Украины и сохранения роли Украины как транзитной страны».

И хоть на бумаге, подписанной Меркель и Байденом, есть оговорка, что «поток» будет работать только в том случае, если газ не пойдет в обход Украины, иначе все расценят как враждебность и давление. Понятно, что прежних объемов Киев уже не получит. Про агрессию в Москве даже шутят, мол, Украина так может пожаловаться и на запуск космических кораблей в обход Майдана. Корректировки орбиты из-за этого точно не произойдет.

Дмитрий Марунич, политолог (Украина): «Большого транзита российского газа через Украину не будет. Все. Эти времена давно прошли. Нужно было договариваться раньше, когда это было еще возможно при Януковиче. Потом вести себя конструктивно. Сейчас могли бы предложить выгодные условия "Газпрому" для транзита. Он почему-то этого не предлагает, а лезет по всем мировым столицам, где рассказывает, что нам почему-то должны подписать долгосрочный контракт. Зачем "Газпрому" подписывать с нами долгосрочный контракт, если мы ему экономически невыгодны?»

Похожая история, кстати, была и вокруг строительства Белорусской АЭС. Впавшие в энергозависимость страны Балтии тогда забрасывали ноты протеста. Мол, небезопасно, неэкологично и даже недемократично. Эксперты не понимали, как можно отказываться от более дешевой энергии взамен на призрачные идеи об изоляции от энергетических систем России и Беларуси. Ответ опять же кроется в цене вопроса. Когда-то, еще до экономического кризиса 2008-го, Еврокомиссия обещала Латвии, Эстонии и Литве профинансировать строительство новых крупных электростанций. Потом сказали: денег нет. Но балтийская Баба-Яга, подзуживаемая «старшими товарищами», была уже по инерции против!

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности: «Тут, действительно, довольно поразительная вещь, что европейцы, американцы, которые десятилетиями учили нас, что государство должно быть "ночным сторожем", тому, что оно не должно лезть в экономику, что политизация всевозможных проектов в энергетике – это страшный грех, и тут они откровенно говорят, что это должно быть политическим. Давайте привяжем газопроводы, АЭС к каким-то политическим вопросам. Если страна, которая реализует этот проект, неправильно себя ведет с точки зрения Запада, то и проект должен быть остановлен. Это удивительно от них слышать, и эти люди запрещают нам ковыряться в носу. В реальности мы видим, что инициаторы "Северного потка-2" – Россия, соответственно, БелАЭС – нам не выгодно политизировать этот вопрос. Нам выгодно, чтобы это оставалось в разрезе экономики, потому что экономически эти проекты очень хорошие и выигрывают конкуренцию. БелАЭС – низкая себестоимость электроэнергии, соответственно, может продавать электроэнергию в Литву, в остальную Прибалтику, в Польшу, в Украину. Соответственно, ее пытаются выдавить, чтобы такой мощный игрок не появился на энергетическом рынке. С "Северным потоком-2" абсолютно такая же история».

Сейчас те же актеры пугают и Беларусь, мол, из-за «Северного потока-2» и Минск лишится своего транзита. Как всегда, забывая о фактах и цифрах. Загруженность белорусского направления газопровода «Ямал – Европа» в 2020 году составила 101%. Фактическая прокачка газа превышала проектную. Кроме того, «Газпром» – единственный владелец нашего участка трубы – ни один бизнес не пойдет на то, чтобы его активы простаивали и приносили убытки. Если в Европе так и будет сохраняться высокий спрос на российский газ, то белорусский коридор лишь повысит свое значение, дополнив «Северный поток-2».

В Москве, конечно, не строят иллюзий о том, что отказ США от давления на новую российскую газовую артерию – это признак внезапно проснувшейся любви к России, а не перспективные, но временные политические «поддавки». И нападки на «Северный поток-2», безусловно, продолжатся. Конгресс, например, уже заявил о возможности обхода вето Байдена на ввод санкций против газопровода. Триггером, как это чаще всего и бывает, может стать грядущая электоральная кампания. В сентябре в России пройдут выборы в Государственную думу. В МИДе уже заявили о попытках дестабилизировать ситуацию, спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные. Все мы это знаем, как любят на Западе. А там и до новых рестрикций – пара громких заявлений. Москва готовится к отражению таких действий, в том числе и затеяв новый эконмический проект в порту Усть-Луги. Там строят комплекс по переработке этаносодержащего газа. Он пойдет на экспорт по Северному морскому пути.

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