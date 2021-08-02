Дело Кристины Тимановской: международный скандал или просто истерика?

Источник материала: ОНТ

Победы и поражения, слезы радости и отчаяния. Его величество Спорт – тот еще режиссер драматических развязок. Когда один сантиметр или доля секунды оказываются решающими и за каждым спортивным мигом – судьба. Но, увы, в этом мире есть место и откровенным выходкам, что называется, около спорта.





В Токио бегунья Кристина Тимановская запомнится, увы, не спортивными результатами. Хотя именно за этим едут на Олимпийские игры все те, кого можно назвать настоящими атлетами. Так вот, Тимановская, получив право представлять себя и страну, выбрала, увы, себя. Так и написала в соцсетях: «Каждый сам за себя». А потом ничего не показала на дорожке в предварительном забеге на 100 метров. Ни-че-го! И если бы все этим закончилось! Тренерский штаб решил доверить, именно доверить Тимановской право выступить в эстафете. Выступить в составе сборной за страну. Но! Мы помним слова «Каждый сам за себя», и к ним Тимановская еще добавила и видео.

Да, вот именно, это не приколы! Это Олимпийские игры. И вот такое поведение Тимановской просто шокирует. Ей дали шанс проявить себя. И вот она и проявилась. Совсем с другой стороны.

И экспертом быть не надо, чтобы понять: психологически, да и физически Тимановская, что называется, поплыла. Понятно, что допускать к старту спортсменку, которая на весь мир позволяет себе высказываться в таком тоне и фактически вытирать ноги о спорт, сборную и страну, было бы неправильно. Поэтому тренерский штаб принял решение прекратить выступление Кристины Тимановской на Играх в Токио. Вот официальное заявление: «По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 метров».

Соответственно, спортсменка могла ехать домой, коль не готова. Но вот в аэропорту снова было устроено показательное выступление. Тимановская заявила, и это вмиг подхватили анонимные Telegram-каналы, что ее депортируют! А вот это можно назвать откровенной чушью. Депортировать могут японцы, это их территория. Тимановская – в составе сборной, и именно штаб сборной определяет, когда и кому возвращаться с Игр. Но Тимановская сориентировалась и теперь она просит политического убежища! Знакомо как, не правда ли, по другим случаям?!

История гнуснейшая еще и потому, что с самого начала бегунья вела себя вызывающе. Спрашивается: так а для чего Олимпиада нужна была? Ничего не перепутано? Соревноваться ехали или скандалить? И еще вопрос: такое поведение вообще достойно спортсмена? Достойно участника сборной команды, за которую переживает вся страна, а в ответ хамство и истерика?

Знаете, что-то сильно подсказывает, что это финиш Тимановской. Причем не столько спортивный, сколько человеческий с точки зрения морали. Как говорят сами спортсмены, стартовала плохо и закончила никак. А может, она давно это хотела сделать, вот и подобрала удобный случай? Но нас всех жизнь уже научила такому, поэтому предлагаю не проигрывать, а побеждать.

Фото: instagram.com

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