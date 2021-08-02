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В России повар приготовил рекордные 1101 литр борща
Источник материала: ОНТ
Повар Владимир Землянов из Краснодарского края (Россия) приготовил 1101 литр борща. Достижение было внесено в Книгу рекордов России. Об этом
Уточняется, что приготовленный борщ отправили на пробу местным казакам.
Землянов изначально ставил целью приготовить 700 литров борща. Уточняется, что повар придерживался старинного рецепта. В результате у Владимира вышел 1101 литр блюда.
Повар не исключает, что в будущем попытается побить собственный рекорд.
Фото: Администрация Краснодарского края
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Повар Владимир Землянов из Краснодарского края (Россия) приготовил 1101 литр борща. Достижение было внесено в Книгу рекордов России. Об этом информирует...
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