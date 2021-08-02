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В России повар приготовил рекордные 1101 литр борща

02.08.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России повар приготовил рекордные 1101 литр борща

Повар Владимир Землянов из Краснодарского края (Россия) приготовил 1101 литр борща. Достижение было внесено в Книгу рекордов России. Об этом информирует администрация российского региона.

Уточняется, что приготовленный борщ отправили на пробу местным казакам.

Землянов изначально ставил целью приготовить 700 литров борща. Уточняется, что повар придерживался старинного рецепта. В результате у Владимира вышел 1101 литр блюда.

Повар не исключает, что в будущем попытается побить собственный рекорд.

Фото: Администрация Краснодарского края

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Повар Владимир Землянов из Краснодарского края (Россия) приготовил 1101 литр борща. Достижение было внесено в Книгу рекордов России. Об этом информирует...
 
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