Золото и бронза: как белорусы завоевывали первые медали на Олимпийских играх в Токио

Источник материала: ОНТ

Мы верили в это, и это случилось! В нашей копилке – две медали. Золото в прыжках на батуте завоевал Иван Литвинович. В шаге от пьедестала остановился победитель Игр в Рио Владислав Гончаров. А сегодня у нас – ещё одна медаль. Прыгун в высоту Максим Недосеков завоевал бронзовую медаль, повторив национальный рекорд в 2 метра 37 сантиметров.

Покоряются высоты нашим спортсменам в прямом и переносном смысле. И Иван, и Максим проявили свои самые высокие качества и, несмотря ни на что, стали призёрами Олимпийских игр в Токио. Таких сложных для нас, и не только в спортивном ракурсе, но все-таки – победы! И мы не сомневаемся, будут ещё – ведь с завоеванием первых медалей наши надежды лишь укрепляются.

Иван. Максим. Как это было. Через что пришлось пройти, чтобы взойти на олимпийский пьедестал. Наш спортивный обозреватель Андрей Бондаренко пристально, как и вся страна, следил за спортивными баталиями в Токио, чтобы, как и все, воскликнуть: «Мы победили!»

Утро субботы для всех белорусских болельщиков началось с самой приятной истории в олимпийском Токио. Первое золото нашей стране в прыжках на батуте принес 20-летний парень из Вилейки Иван Литвинович. Он не был фаворитом, но в пул претендентов на награды, безусловно, входил. Эта красивая история держала всех в напряжении до самого последнего момента. Белорус шел на батут последним. Ему нужно было прыгать за себя, за страну, за мечту. И он делал это от души и от сердца.

Литвинович едва не улетает за пределы батута. Но он рисковал, ему нужно было рисковать, чтобы обходить китайца, новозеландца и, как бы грустно ни звучало, своего товарища Владислава Гончарова. Литвинович показывает самую сложную программу, базу, но главное – высота, на которой белорус выполняет все свои элементы, а их в батуте 10! Он делает комбинацию на запредельной высоте. Во-первых, это красиво, во-вторых – это ТОП-класс! И это золотая медаль для Ивана, первая для Беларуси и второе золото подряд для батутистов на Олимпийских играх. Вопросов, кто лучший в этом виде спорта, ни у кого в мире больше нет!

В олимпийской деревне это золото ждали. Вся команда вышла, чтобы поздравить молодого парня с победой. Это общая радость для всех.

Сам Иван очень скромный парень. Эмоций наш олимпийский чемпион не показывал, а победу посвятил самому близкому и родному для себя человеку.

Иван Литвинович вырос в Вилейке и здесь сделал первые шаги в большом спорте, но в маленьком зале. Везде фотографии совсем еще юного Литвиновича, кубки, дипломы, награды. И, конечно, он обязательно привезет свое золото в скромный, провинциальный городок. Чтобы еще раз сказать: нет ничего невозможного. И это ведь прекрасно!

Основательную подготовку будущего Олимпийского чемпиона вели уже в Витебске. В этой школе воспитали и первого нашего победителя Олимпиады Владислава Гончарова. Как же круто, что оба парня здесь прыгают до потолка. В этих стенах двум олимпийским чемпионам будет тесновато. Батут – это наш вид спорта теперь уже точно. Почему бы не задуматься об отдельном комплексе для команды Ольги Власовой, которая сейчас – тоже номер один в мире. А точнее, впереди планеты всей.

Этой медали вся Беларусь ждала больше недели. И следом за Литвиновичем выстрелил, выпрыгнул, взлетел – как угодно – Максим Недосеков. Высота в Токио – снова наша!

Макс выходил на олимпийский стадион, как настоящий чемпион. Один из лидеров мирового сезона ярко презентует себя и свою страну, и он снова это сделал. Недосеков в своей лучшей попытке берет 2,37 метра. Это его личный рекорд и рекорд Беларуси. Именно так должен выглядеть олимпиец. Выжать из себя все, что есть! Все, что готовил 4 года, а в нашем случае – пять! Это красивая история, которая разворачивалась на наших глазах.

Максим штурмовал 2,39, но это пока слишком высоко. Отметим, что все три призера взяли одинаковую высоту по 2,37. И даже в этой дисциплине вручили два золота. Серебряного призера на Олимпиаде в прыжках в высоту нет. Почему тогда у Недосекова бронза? Сейчас объясним. Просто белорус ошибся на высоте 2,35 и ее пропустил. Итальянцу и катарцу понадобилось меньше попыток. Таковы правила, но и «бронза» – это отличный результат в достойной и честной борьбе.

Впереди у наших олимпийцев еще целая соревновательная неделя. Мы будем ждать наград от наших гребцов, стартуют представители борьбы, художественной гимнастики, современного пятиборья. Шансы на медали есть. Это была хорошая неделя с бронзой и золотом. Наши парни просто молодцы. Ими гордится страна. Спасибо за красивый спорт, ребята! Ждём новых побед.

Фото: БЕЛТА

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