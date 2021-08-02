В помощь бизнесу. Что меняется в Беларуси в августе: три важных документа

Компаниям упростят уплату ввозных пошлин в ЕАЭС. Также их обяжут использовать инфосистему по учету древесины и сделок с ней и временно не будут штрафовать за оборот товаров без электронных накладных.





О самых важных для делового сообщества изменениях законодательства в августе — в обзоре Naviny.by.

Участникам ВЭД упростят уплату пошлин в ЕАЭС

Основание: протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе, который главы государств ЕАЭС подписали в октябре 2019 года.

Дата начала действия: 1 августа 2021 года.

Детали. Субъекты хозяйствования получат возможность зачета авансовых платежей в счет уплаты ряда денежных сборов. Речь идет о таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлинах.

Ранее для уплаты этих пошлин нельзя было использовать деньги, которые компания — участник внешнеэкономической деятельности вносила в виде авансового платежа.

В результате плательщикам приходилось оформлять несколько платежных поручений для уплаты каждой пошлины.

Теперь же они смогут списывать с авансовых платежей все виды таможенных и других платежей.

«Новые изменения позволят минимизировать финансовые и временные затраты участников ВЭД и в целом упростят администрирование таможенными органами поступающих денежных средств», — отмечает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Учет древесины и сделок с ней будет автоматизирован

Основание: постановление Совмина № 368 от 30 июня 2021 года.

Дата начала действия: с 20 августа 2021 года.

Детали. В Беларуси все участники «лесного» рынка будут обязаны использовать единую государственную информационную систему учета древесины и сделок с ней ( ЕГАИС ).

Это абсолютно новая техническая разработка (причем отечественных специалистов) — ранее такой инфосистемы в стране не существовало. Ее оператором назначен «Белгослес» .

Правительство в том числе определило, как должны пользоваться ЕГАИС юридические лица и ипэшники и какие сведения они должны вносить в систему.

Благодаря новой системе будут модернизированы технологии по учету и анализу при заготовке, вывозке, транспортировке и реализации древесины.

«Внедрение системы позволит обеспечить ведение учета древесины в заготовленном виде, упростить выписку сопроводительных документов, автоматизировать планирование, учет и анализ всех основных бизнес-процессов и решений в сфере заготовок древесины, контролировать все этапы движения древесины в заготовленном виде, используя только электронную информацию», — отмечает пресс-служба Минлесхоза.

Вводится мораторий на штрафы за оборот товаров без е-накладных

Основание: письмо МНС № 8-2-10/04440 от 15 июля 2021 года.

Дата окончания действия: 31 августа 2021 года.

Детали. Контролеры временно не будут наказывать субъектов хозяйствования за то, что они не используют электронные накладные при обороте товаров, которые маркированы незащищенными средствами идентификации.

Речь идет об административке по статье 13.12 КоАП.

По этой статье за нарушение порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров на нарушителей налагается штраф в размере до 30 базовых величин (до 870 рублей), а на ипэшника или юридическое лицо — до 50% от стоимости предмета правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров.

«Мораторий не освобождает белорусских субъектов хозяйствования от обязанности принятия мер по переходу к использованию электронных накладных при обороте товаров, маркированных незащищенными средствами идентификации», — напоминает МНС в своем письме.