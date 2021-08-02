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Что нужно обязательно сделать в Ильин день

Важные приметы 2 августа

Что строго запрещено делать на день Ильи-пророка

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пророка Ильи 2 августа: важные традиции, приметы и запреты большого праздника Если попасть под дождь на Ильи, можно получить запас здоровья на целый год.

Что еще нельзя делать в праздник, какие традиции и приметы соблюдать, у кого 2 августа день ангела - читайте ниже в нашем материале.2 августа принято посещать богослужения, после чего праздновать в кругу семьи за обедом. В храме святого пророка просили о даровании семейного благополучия и плодородия, о скором появлении детей.На Ильи-пророка нужно собирать лекарственные травы и плоды, считалось, что они набирались особой силы.До наступления Ильина дня нужно принять различные меры предосторожности, чтобы защитить дом, хозяйство и посевы от стихии - ливня, града, молнии, сильного ветра.Молодые девушки в этот праздник молились о замужестве, так как традиционно в это время играли свадьбы.В этот день люди, особенно пожилые и больные, старались реже смотреть в зеркало.Человек, рожденный 2 августа, может находить подземные клады и отводить нечистую силу.Дождливый день на Ильи означал, что в этом году будет немного пожаров.А если попасть под дождь на Ильи, можно получить запас здоровья на целый год.В народе верили, что после 2 августа ни комары, ни мухи уже не будут кусать.Купаться в открытых водоемах. Считалось, что это может привести к болезням и страданиям. Также люди верили, что нечисть может утащить купающегося в воду. По этой же причине не рекомендуется ходить на рыбалку.Тяжело трудиться по дому, на участке, в поле. Любые работы с землей могут привести к гибели урожая. Единственное исключение - пчеловодство.Стоять под деревом, кричать и ругаться - может сразить молнией.Останавливаться и стоять на перекрестках, потому что там собирается разная нечисть.Сквернословить, дебоширить, выяснять отношения, злоупотреблять алкоголем.Ходить в парикмахерскую.День ангела 2 августа празднуют Александр, Алексей, Георгий, Илья, Иван, Константин, Николай, Петр, Сергей, Тихон, Федор.