ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пророка Ильи 2 августа: важные традиции, приметы и запреты большого праздника

02.08.2021 07:25 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Пророка Ильи 2 августа: важные традиции, приметы и запреты большого праздника
Фото: freepik
2 августа 2021 украинцы отметят праздник пророка Ильи-пророка, которого по важности приравнивают к Николаю Чудотворцу. Ведь живший в девятом веке Илья также совершал чудеса, пророчествовал, призывал дождь с неба, низводил с неба огонь. В этот особый день святому принято молиться о достатке и здоровье и категорически нельзя купаться.

Что еще нельзя делать в праздник, какие традиции и приметы соблюдать, у кого 2 августа день ангела - читайте ниже в нашем материале.

Что нужно обязательно сделать в Ильин день


2 августа принято посещать богослужения, после чего праздновать в кругу семьи за обедом. В храме святого пророка просили о даровании семейного благополучия и плодородия, о скором появлении детей.

На Ильи-пророка нужно собирать лекарственные травы и плоды, считалось, что они набирались особой силы.

До наступления Ильина дня нужно принять различные меры предосторожности, чтобы защитить дом, хозяйство и посевы от стихии - ливня, града, молнии, сильного ветра.

Молодые девушки в этот праздник молились о замужестве, так как традиционно в это время играли свадьбы.


Важные приметы 2 августа


В этот день люди, особенно пожилые и больные, старались реже смотреть в зеркало.

Человек, рожденный 2 августа, может находить подземные клады и отводить нечистую силу.

Дождливый день на Ильи означал, что в этом году будет немного пожаров.

А если попасть под дождь на Ильи, можно получить запас здоровья на целый год.

В народе верили, что после 2 августа ни комары, ни мухи уже не будут кусать.

Что строго запрещено делать на день Ильи-пророка



Купаться в открытых водоемах. Считалось, что это может привести к болезням и страданиям. Также люди верили, что нечисть может утащить купающегося в воду. По этой же причине не рекомендуется ходить на рыбалку.

Тяжело трудиться по дому, на участке, в поле. Любые работы с землей могут привести к гибели урожая. Единственное исключение - пчеловодство.

Стоять под деревом, кричать и ругаться - может сразить молнией.

Останавливаться и стоять на перекрестках, потому что там собирается разная нечисть.

Сквернословить, дебоширить, выяснять отношения, злоупотреблять алкоголем.

Ходить в парикмахерскую.

День ангела 2 августа празднуют Александр, Алексей, Георгий, Илья, Иван, Константин, Николай, Петр, Сергей, Тихон, Федор.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если попасть под дождь на Ильи, можно получить запас здоровья на целый год.
 
Новости дня
Новости разные
 
В помощь бизнесу. Что меняется в Беларуси в августе: три важных документа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by