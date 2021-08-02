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В Шотландии начали заправлять грузовики отходами от производства виски

02.08.2021 07:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Шотландии начали заправлять грузовики отходами от производства виски
Иллюстративное фото
Шотландский производитель виски Glenfiddich приступил к переоборудованию своих грузовых автомобилей для работы на биотопливе с низким уровнем выбросов, полученном из отходов процесса дистилляции виски.

Glenfiddich уже установила заправочные станции на своём заводе в городе Даффтаун на северо-востоке Шотландии, которые используют технологию, разработанную компанией William Grant & Sons для преобразования производственных отходов в топливо со сверхнизким содержанием углеводородов (ULCF).

Как сообщает издание Autoblog, биотопливо на отходах от производства виски при сжигании образует минимальное количество углекислого газа и других вредных выбросов. Раньше компания Glenfiddich продавала отработанное зерно, оставшееся от процесса соложения, для использования в высокобелковых кормах для крупного рогатого скота, но благодаря применению технологии анаэробного брожения, когда бактерии разрушают органические вещества, производя биотопливо, жидкие отходы от производства виски можно использовать для изготовления топлива и, в конечном итоге, перерабатывать таким образом все остатки. Glenfiddich в среднем продаёт более 14 миллионов бутылок односолодового виски в год.


Биотопливо на основе отходов производства виски успешно используется в трёх специально переоборудованных грузовиках Iveco, которые обычно работают на сжиженном природном газе и перевозят спирт от производства в Даффтауне до розлива и упаковки, включая четыре предприятия William Grant & Sons в центральной и западной Шотландии. Биотопливо сокращает выбросы углекислоты более чем на 95 процентов по сравнению с дизельным топливом, а также снижает выбросы твёрдых частиц и парниковых газов до 99 процентов.
 
 
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