Источник материала: UDF



Кристина Тимановская в аэропорту. Фото: Reuters

Какое аудио появилось в Сети

«Буквально вчера я с ней разговаривал (Тимановской. — Прим. ред.). Спокойно с ней поговорил. Мне это удалось. Но я заметил, что она то прекращала разговор, то смотрела в телефон, то у нее что-то потустороннее возникало. С ней была какая-то другая тема, скажем так. Постарался ее успокоить, пожелал ей спокойной ночи», — заявил Юрий Моисевич в эфире телеканала «Беларусь-1».

Юрий Моисевич. Фото: bfla.eu

«Это рассматривается как прецедент, мешающий команде дальше действовать». О чем разговор

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Смириться» и «нигде ничего не писать». Опубликована запись разговора Тимановской со спортивными чиновниками В Сеть попал разговор, предположительно, Тимановской с нашей делегацией.