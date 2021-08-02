ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прогноз по валютам: доллар за 2,49 уже реальность что будет в августе

02.08.2021 07:29 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Прогноз по валютам: доллар за 2,49 уже реальность что будет в августе
фото: Myfin.by

Прогноз по валютам: доллар за 2,49 уже реальность что будет в августе – Если говорить о внешних тенденциях, то в первую очередь надо обратить внимание на заметный рост евро к доллару. За неделю валютная пара евро/доллар выросла с 1,1770 до 1,1900, или на 1%.

Российский рубль оказался между выросшим евро и упавшим долларом. В России доллар подешевел с 73,7 до 73, 1 российского рубля, или на 0,8%. А евро напротив вырос – с 86,8 до 87,0 российского рубля, или на 0,2%.

В результате таких движений на внешних рынках, к белорусскому рублю доллар подешевел, а евро и российский рубль подорожали. Доллар снизился за неделю на 0,55%, опустившись ниже «круглой» отметки 2,50. Евро вырос на 0,49%, российский рубль подорожал на 0,28%.

Укрепление евро и российского рубля обеспечило рост стоимости валютной корзины, хоть и незначительный. И после двух недель снижения она выросла на 0,07%. Малое движение стоимости корзины говорит о том, что сам по себе белорусский рубль чувствует себя достаточно стабильно. А движения отдельных валют, в частности, снижение доллара и рост евро связаны исключительно с динамикой валютной пары евро/доллар.

Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба

В еврозоне в конце недели вышла в свет достаточно сильная экономическая статистика. В частности, ВВП еврозоны во втором квартале вырос сильнее, чем того ожидали эксперты. И рост евро относительно доллара может продолжиться и на начавшейся неделе.

В этом случае к концу недели доллар может подешеветь до 2,49 белорусского рубля.

Евро может вырасти до 2,99 белорусского рубля.

А российский рубль может подорожать до 3,43 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Динамика на валютном рынке становится все интереснее. В конце июля доллар упал ниже психологической отметки 2,5 белорусского рубля, а вот евро пошел в рост. Каких...
 
Новости дня
Новости разные
 
Золото и бронза: как белорусы завоевывали первые медали на Олимпийских играх в Токио
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by