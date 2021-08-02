|
Прогноз по валютам: доллар за 2,49 уже реальность что будет в августе
Источник материала: Myfin
– Если говорить о
внешних тенденциях, то в первую очередь
надо обратить внимание на заметный рост
евро к доллару. За неделю валютная пара
евро/доллар выросла
с 1,1770 до 1,1900,
или на 1%.
В
результате таких движений на внешних
рынках,
к
Укрепление евро и российского рубля обеспечило рост стоимости валютной корзины, хоть и незначительный. И после двух недель снижения она выросла на 0,07%. Малое движение стоимости корзины говорит о том, что сам по себе белорусский рубль чувствует себя достаточно стабильно. А движения отдельных валют, в частности, снижение доллара и рост евро связаны исключительно с динамикой валютной пары евро/доллар.
В еврозоне в конце недели вышла в свет достаточно сильная экономическая статистика. В частности, ВВП еврозоны во втором квартале вырос сильнее, чем того ожидали эксперты. И рост евро относительно доллара может продолжиться и на начавшейся неделе.
В этом случае к концу
недели
А
Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Динамика на валютном рынке становится все интереснее. В конце июля доллар упал ниже психологической отметки 2,5 белорусского рубля, а вот евро пошел в рост. Каких...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)