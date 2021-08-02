Прогноз по валютам: доллар за 2,49 уже реальность что будет в августе

Источник материала: Myfin



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– Если говорить о внешних тенденциях, то в первую очередь надо обратить внимание на заметный рост евро к доллару. За неделю валютная пара евро/доллар выросла с 1,1770 до 1,1900, или на 1%.



Российский рубль оказался между выросшим евро и упавшим долларом. В России доллар подешевел с 73,7 до 73, 1 российского рубля, или на 0,8%. А евро напротив вырос – с 86,8 до 87,0 российского рубля, или на 0,2%.

В результате таких движений на внешних рынках, к белорусскому рублю доллар подешевел, а евро и российский рубль подорожали. Доллар снизился за неделю на 0,55%, опустившись ниже «круглой» отметки 2,50. Евро вырос на 0,49%, российский рубль подорожал на 0,28%.

Укрепление евро и российского рубля обеспечило рост стоимости валютной корзины, хоть и незначительный. И после двух недель снижения она выросла на 0,07%. Малое движение стоимости корзины говорит о том, что сам по себе белорусский рубль чувствует себя достаточно стабильно. А движения отдельных валют, в частности, снижение доллара и рост евро связаны исключительно с динамикой валютной пары евро/доллар.

Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба

В еврозоне в конце недели вышла в свет достаточно сильная экономическая статистика. В частности, ВВП еврозоны во втором квартале вырос сильнее, чем того ожидали эксперты. И рост евро относительно доллара может продолжиться и на начавшейся неделе.

В этом случае к концу недели доллар может подешеветь до 2,49 белорусского рубля.

Евро может вырасти до 2,99 белорусского рубля.

А российский рубль может подорожать до 3,43 белорусского рубля за 100 российских.

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