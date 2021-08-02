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В Новогрудке при пожаре хозпостройки погиб мужчина
Источник материала: БелТА
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудке при пожаре хозяйственной постройки погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре хозпостройки на территории частного домовладения в Новогрудке на ул.Гродненской поступило 2 августа в 4.43. В результате огнем повреждены кровля и стены. В 4.56 там был обнаружен погибший мужчина, его личность устанавливается.
Причина произошедшего выясняется.-0-
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Причина произошедшего выясняется.
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