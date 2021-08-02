В Новогрудке при пожаре хозпостройки погиб мужчина

Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудке при пожаре хозяйственной постройки погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре хозпостройки на территории частного домовладения в Новогрудке на ул.Гродненской поступило 2 августа в 4.43. В результате огнем повреждены кровля и стены. В 4.56 там был обнаружен погибший мужчина, его личность устанавливается.

Причина произошедшего выясняется.-0-