Источник материала: UDF

Певица все еще находится в тяжелом состоянии / фото instagram.com/maksimartist

"Как правильно должны вести себя менеджмент и особенно PR-служба тяжело больного артиста? Прежде всего, не врать. Не говорить за два дня до смерти, что артист прекрасно себя чувствует… Тема эта весьма чувствительная, как для семьи артиста, так и для его поклонников. И обойтись фразой "мы хотим оградить частную жизнь" совершенно неправильно. Публичный человек не может до конца оградить себя от внимания", - возмутился Алексей Остудин на своей странице в Facebook.

МакSим - состояние здоровья певицы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Как с Заворотнюк»: агентов МакSим призвали не давать ложных надежд «за два дня до смерти» Телеведущий Алексей Остудин назвал директора и продюсера МакSим непрофессионалами.

Соответствующий пост он написал в Facebook.На данный момент информацию о состоянии здоровья певицы можно получить только от ее пиар-директора и продюсера, которые недавно заявили о положительной динамике. Однако телеведущий обвинил их в неуважении к ее поклонникам, дезинформации и даче ложных надежд на ее выздоровление "за два дня до смерти".Он назвал директора и продюсера МакSим непрофессионалами, которые провоцируют распространение новых слухов и небылиц.Журналист сравнил ситуацию с МакSим с другой тяжелобольной артисткой -, родственники которой никак не комментируют ее состояние. Это, по мнению Остудина, привело к появлению домыслов и незаконным попыткам СМИ добыть снимки Заворотнюк, подкупать медперсонал в больнице.В медицинское учреждение МакSим поступила 23 июня, ранее она находилась в другой больнице.Еще с 19 июня она пребывает в искусственной коме.Певицу госпитализировали с диагнозом "пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией" 16 июня, с этого времени ее состояние остается тяжелым.Ранее пиар-менеджер МакSим рассказывала, что певицу периодически выводят из медикаментозной комы.