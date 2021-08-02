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«Как с Заворотнюк»: агентов МакSим призвали не давать ложных надежд «за два дня до смерти»

02.08.2021 07:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Как с Заворотнюк»: агентов МакSим призвали не давать ложных надежд «за два дня до смерти»
Певица все еще находится в тяжелом состоянии / фото instagram.com/maksimartist
Российский телеведущий и журналист Алексей Остудин обвинил пиар-менеджеров певицы МакSим (Марины Абросимовой) во лжи о состоянии ее здоровья.

Соответствующий пост он написал в Facebook.

На данный момент информацию о состоянии здоровья певицы можно получить только от ее пиар-директора и продюсера, которые недавно заявили о положительной динамике. Однако телеведущий обвинил их в неуважении к ее поклонникам, дезинформации и даче ложных надежд на ее выздоровление "за два дня до смерти".

Он назвал директора и продюсера МакSим непрофессионалами, которые провоцируют распространение новых слухов и небылиц.

"Как правильно должны вести себя менеджмент и особенно PR-служба тяжело больного артиста? Прежде всего, не врать. Не говорить за два дня до смерти, что артист прекрасно себя чувствует… Тема эта весьма чувствительная, как для семьи артиста, так и для его поклонников. И обойтись фразой "мы хотим оградить частную жизнь" совершенно неправильно. Публичный человек не может до конца оградить себя от внимания", - возмутился Алексей Остудин на своей странице в Facebook.


Журналист сравнил ситуацию с МакSим с другой тяжелобольной артисткой - Анастасией Заворотнюк, родственники которой никак не комментируют ее состояние. Это, по мнению Остудина, привело к появлению домыслов и незаконным попыткам СМИ добыть снимки Заворотнюк, подкупать медперсонал в больнице.


МакSим - состояние здоровья певицы


В медицинское учреждение МакSим поступила 23 июня, ранее она находилась в другой больнице.

Еще с 19 июня она пребывает в искусственной коме.

Певицу госпитализировали с диагнозом "пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией" 16 июня, с этого времени ее состояние остается тяжелым.

Ранее пиар-менеджер МакSим рассказывала, что певицу периодически выводят из медикаментозной комы.
 
 
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Телеведущий Алексей Остудин назвал директора и продюсера МакSим непрофессионалами.
 
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