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МОК обратился к Беларуси за разъяснениями по ситуации с Тимановской

02.08.2021 08:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Международный олимпийский комитет (МОК) обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения по сложившейся ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, заявившей о попытке насильно вывезти ее из Японии в Беларусь.

Об этом заявил представитель МОК в понедельник, 2 августа, передает DW.

По его словам, к делу Тимановской наряду с японской полицией подключилось Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Белорусская спортсменка сейчас находится в безопасности и под защитой японских властей, подчеркнули в МОК.

Как заявил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като, МОК и другие содействующие организации находятся в контакте с Тимановской, чтобы прояснить ее намерения.

Накануне, 1 августа, сообщалось, что 24-летнюю Кристину Тимановскую пытались насильно вывезти из Токио в Беларусь. Оказавшись в аэропорту, легкоатлетка обратилась за помощью, отказалась от посадки в самолет и заявила, что ее доставили к самолету против ее воли.

В НОК Беларуси сообщили о решении отправить Тимановскую домой "в связи с эмоционально-психологическим состоянием" спортсменки. Легкоатлетку исключили из команды после того, как она выступила с критикой тренерского состава в Instagram. Экс-дипломат и экс-министр Павел Латушко утверждает, что решение о вывозе Тимановской принял лично Лукашенко.

Минувшую ночь Тимановская провела в отеле, расположенном в токийском аэропорту Ханэда. Представители оргкомитета прошлой ночью смогли лично пообщаться с Тимановской, пообещав, что контакты со спортсменкой, направленные на выработку дальнейших действий, продолжатся.

По данным медиа, Тимановская намерена просить политическое убежище в Европе. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек предложил ей въездную визу.

В интервью японскому телеканалу Asahi белорусская спортсменка сообщила, что находится в безопасном месте и утром через адвоката расскажет о своих планах.

 
 
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Международный олимпийский комитет (МОК) обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения по сложившейся...
 
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