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Bitcoin снова побил рекорд: стоимость превысила 42 тыс. долларов
Источник материала: Партизан
В воскресенье 1 августа котировки самой распространенной в мире криптовалюты биткоина, которая последнюю неделю показывает рост, поднялись до уровня выше 42 тысяч долларов.
Об этом
Цена на биткоин достигла 40 тысяч долларов 15 июня.
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В воскресенье 1 августа котировки самой распространенной в мире криптовалюты биткоина, которая последнюю неделю показывает рост, поднялись до уровня выше 42 тысяч...
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