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Bitcoin снова побил рекорд: стоимость превысила 42 тыс. долларов

02.08.2021 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В воскресенье 1 августа котировки самой распространенной в мире криптовалюты биткоина, которая последнюю неделю показывает рост, поднялись до уровня выше 42 тысяч долларов.



Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на данные криптовалютной биржи CoinMarketCap.

Цена на биткоин достигла 40 тысяч долларов 15 июня.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В воскресенье 1 августа котировки самой распространенной в мире криптовалюты биткоина, которая последнюю неделю показывает рост, поднялись до уровня выше 42 тысяч...
 
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