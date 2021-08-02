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Две медали и полуфиналы: как белорусы начали вторую неделю Олимпиады
Источник материала: UDF
Фото: © REUTERS / MAXIM SHEMETOV
Успешно начали свои выступления байдарочники.
Так, Марина Литвинчук и Ольга Худенко в байдарке-двойке на дистанции 500 м удачно провели квалификационный заезд – они финишировали вторыми и вышли в 1/2 финала состязаний в гребле на байдарке.
Олег Юреня в отборочном заезде на 1000 м в байдарке он финишировал первым и также вышел в полуфинал.
Полуфинал и финал по этому виду спорта пройдет 3 августа.
В женской борьбе Василиса Марзалюк (категория 76 кг), ранее проигравшая в первом круге представительнице Германии Алине Роттер Фокен, снова уступила сопернице – уже в утешительном поединке. Со счетом 1:2 она проиграла китаянке Жоу Цяни завершила выступления на ОИ.
Метатели молота не отметились значительными результатами. Капитан белорусской команды в Токио Иван Тихон в группе А показал 12-й результат - 74 м 57 см. Глеб Дударев с броском на 71 м 60 см занял 14 место. Квалификацию в финал не прошел Юрий Васильченко – он показал результат 74,00 м в группе В и занял седьмое место.
В понедельник ожидается также выступление Ирины Жук (прыжки с шестом), а также Дарьи Кулагиной и Василины Хондошко (синхронное плавание).
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В копилке олимпийской команды пока две медали - «золото» батутиста Ивана Литвиновича и «Бронза» прыгуна Максима Недосекова.
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