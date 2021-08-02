Источник материала: UDF



Фото: © REUTERS / MAXIM SHEMETOV

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Две медали и полуфиналы: как белорусы начали вторую неделю Олимпиады В копилке олимпийской команды пока две медали - «золото» батутиста Ивана Литвиновича и «Бронза» прыгуна Максима Недосекова.

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