ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские православные священники в скором времени смогут преподавать в общеобразовательных школах

02.08.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сейчас Белорусская православная церковь вместе с министерством образования рассматривает возможность получения священнослужителями или выпускниками духовных школ дополнительного педагогического образования.

Белорусские православные священники в скором времени смогут преподавать в общеобразовательных школах
Иллюстративное фото
Православные священники Беларуси могут в скором времени получить возможность преподавать в общеобразовательных школах, заявил митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.

По его словам, пишет sputnik.by, сейчас Белорусская православная церковь вместе с министерством образования рассматривает такой вариант.

"Рассматриваем возможность и перспективы получения нашими священнослужителями или выпускниками духовных школ дополнительного образования педагогического или же прохождения курсов соответствующих", – сказал митрополит Вениамин в интервью телеканалу СТВ.

Он отметил, что это один из возможных вариантов, но обратил внимание, что не каждый священник может быть педагогом.

"Должно быть призвание, как и к богослужению. Поэтому к этому вопросу надо подходить очень вдумчиво, взвешенно. Но это вполне возможно", – отметил владыка.

О предложениях по конституционной реформе

Также митрополит Минский и Заславский рассказал о предложениях Белорусской православной церкви в части реформирования Конституции.
С его слов, БПЦ были высказаны предложения по семейной тематике, но не уточнил деталей.

"Они нашли отклик, но не все. И это тоже предмет нашего огорчения. Мы со своей стороны старались обозначить необходимость, чтобы на уровне законодательства звучала мысль о том, что каждый человек, семья и общество заботятся о духовно-нравственном развитии человека", - отметил митрополит Вениамин.
По его мнению, нужно чтобы забота о духовно-нравственном развитии человека была заложена в Основном законе.

"На это положение будет опираться и система образования, и министерство культуры, и министерство информации, и другие. Это будет ставиться если не во главу угла, то на одной из передовых позиций", – сказал предстоятель БПЦ.
Исходя из этого и будет развиваться белорусское общество и воспитываться подрастающее поколение, считает митрополит Минский и Заславский.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас Белорусская православная церковь вместе с министерством образования рассматривает возможность получения священнослужителями или выпускниками духовных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Отпечатки пальцев, пробы ДНК, запись голоса: белорусов ставят на учет за участие в протестах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by