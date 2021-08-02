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Легенда брестского «Динамо» Роман Василюк стал спортивным директором «Руха»

02.08.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Интересно, как это скажется на народной любви к экс-форварду?




Громкую новость сообщила пресс-служба «Руха». Вместо Сергея Присяжнюка, который расстался с клубом, спортивным директором назначен 42-летний Роман Василюк. Его соглашение рассчитано до июля 2022 года, пишет Вечерний Брест. Легенда брестского и белорусского футбола всегда был связан с «Динамо», но ход с «Рухом» можно считать крайне любопытным и вызывающим резонанс.

В бытность игроком Роман Василюк сыграл на высшем уровне 595 официальных матчей и забил 258 мячей. В составе национальной сборной Беларуси сыграл 24 матча, отметившись десятью забитыми мячами.
 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Интересно, как это скажется на народной любви к экс-форварду?
 
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