|
Легенда брестского «Динамо» Роман Василюк стал спортивным директором «Руха»
Источник материала: Партизан
Интересно, как это скажется на народной любви к экс-форварду?
Громкую новость сообщила пресс-служба «Руха». Вместо Сергея Присяжнюка, который расстался с клубом, спортивным директором назначен 42-летний Роман Василюк. Его соглашение рассчитано до июля 2022 года,
В бытность игроком Роман Василюк сыграл на высшем уровне 595 официальных матчей и забил 258 мячей. В составе национальной сборной Беларуси сыграл 24 матча, отметившись десятью забитыми мячами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интересно, как это скажется на народной любви к экс-форварду?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)