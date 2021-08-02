Что пишут в Польше про дальнобойщика, попавшего в аварию под Ивацевичами









37-летний водитель военного грузовика умер от полученных травм в больнице.





пишет 1reg.by, что 49-летний водитель фуры, гражданин Польши, перевозивший стройматериалы, задержан. Он пояснил, что двигался со скоростью около 100 км/ч. Говорил, что видел военный автомобиль, собирался его опередить слева, но не успел перестроиться из-за других авто и столкнулся. Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова в эфире «Радио-Минск» рассказала,1reg.by, что 49-летний водитель фуры, гражданин Польши, перевозивший стройматериалы, задержан. Он пояснил, что двигался со скоростью около 100 км/ч. Говорил, что видел военный автомобиль, собирался его опередить слева, но не успел перестроиться из-за других авто и столкнулся.





По словам Гончаровой, нашли свидетеля, который видел момент ДТП. Он говорит, что “Урал” ехал примерно 60 км/ч в правой полосе.





Польские медиа также писали об этом происшествии. По информации польского МИД, дальнобойщик находится под стражей в Бресте . МИД Польши сообщает, что консул поддерживает связь с властями и самим задержанным.





Жена задержанного дальнобойщика рассказала польским СМИ, что ее муж имеет стаж 14 лет в управлении большегрузами, специализировался на перевозках Польша-Россия. Жена дальнобойщика сообщила также прессе, что его обследовали и он был трезв в момент аварии.





Семья задержанного поляка запустила сбор средств в интернете на траты, с которыми придется столкнуться и компенсацию семье погибшего. На данный момент собрали почти 13 тысяч злотых (примерно 3,3 тыс долларов).





“Ярек и мы, как и семья жертвы, страдаем от последствий этой ситуации”, – пишет семья в описании сбора средств.





Родные задержанного цепляются за каждую соломинку, утверждают даже, что причиной аварии могла быть и третья машина. Следственный комитет Беларуси пока не подтверждал такую информацию, добавили только, что у аварии был свидетель.





Польский адвокат рассказывал в прессе, что есть механизм согласно международного соглашения между Беларусь и Польшей от 1994 года, по которому дальнобойщика могли бы передать для суда в Польшу. Но на практике такие случаи крайне редки и в данном случае это маловероятно.





По факту дорожно-транспортного происшествия УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.





Санкция статьи предусматривает исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.