Тихановская – о Тимановской: «Белорусские спортсмены – это гордость нашей страны, а не собственность режима»

Источник материала: Салiдарнасць

Демократический лидер поддержала легкоатлетку, которая попала в Токио под пресс белорусских функционеров.

По словам Светланы Тихановской, этот случай показал, что «захват самолета RyanAir – это не исключительный случай, а только начало международного террора» со стороны белорусской власти .

– Кристина Тимановская – не просто легкоатлетка, которую режим попытался похитить и насильно увезти из Токио в Беларусь. Кристина Тимановская – это доказательство того, что любой белорусский спортсмен, отправленный на Олимпиаду, может стать заложником, если найдет в себе смелость заговорить, – продолжила политик. – Ни один белорус, который покинул границы Беларуси, не находится в безопасности, потому что его могут попытаться похитить, как Кристину Тимановскую или Романа Протасевича.

Демократический лидер Беларуси отметила, что ситуация со спортсменкой произошла, когда ее команда возвращалась из визита в США. И поблагодарила НАУ, Белорусский фонд спортивной солидарности и белорусскую диаспору за оперативную и скоординированную работу, которая помогла защитить Тимановскую от насильственной депортации.

– Я благодарю МОК и власти Японии за оперативную реакцию, а также Чехию, Словению и Польшу за предложение убежища для Кристины, – добавила Тихановская.

Также политик перечислила, над чем сейчас работает ее команда:

– Чтобы власти Японии и Международный Олимпийский комитет в соответствии с правилом 37 Олимпийской Хартии обеспечили безопасность всем белорусским спортсменам, так как в любой момент режим может начать очередные репрессии против них.

– Мы призываем исполком МОКа провести разбирательство и расследование в отношении руководящего состава НОК.

– В ближайшие дни мы проведем ряд встреч и звонков с правительствами стран, которые предложили свою помощь, и международных организаций, в том числе ООН и ОБСЕ.

Светлана Тихановска подытожила: «Мы настаиваем, что белорусские спортсмены – это гордость нашей страны, а не собственность режима. И сейчас моральный долг международного сообщества – дать решительную реакцию на попытки похищения белорусов с территорий демократических государств»‎.