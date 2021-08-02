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«Этого оштрафовали, этого посадили, ждешь, что следующий – ты»

02.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Белорусские журналисты рассказали Настоящему времени о годе преследований властей.

Власти Беларуси продолжают уничтожать остатки гражданского общества в стране: громят общественные и правозащитные организации, арестовывают активистов и журналистов.

За 27 лет правления Лукашенко отношения между независимыми СМИ и властью в Беларуси никогда не были простыми. Журналистов задерживали, штрафовали, заводили на них уголовные дела.

Но год после так называемых президентских выборов белорусские журналисты уже назвали самым черным в своей работе: в отношении представителей прессы заведены десятки уголовных дел, проведены более сотни обысков, разгромлены крупнейшие редакции, конфискована техника. Многие журналисты, чтобы избежать ареста, вынуждены уезжать из страны.

– Мы здесь находимся в такой ситуации, когда от нас вообще ничего не зависит. То есть придут к нам завтра или послезавтра, сутки или штраф, заберут не заберут – это все решается не исходя из наших действий, – говорит главный редактор «Еврорадио» Павел Свердлов.

Мининформ Беларуси ранее заблокировал сайт этого СМИ, через несколько дней после этого интервью «Европейское радио» по требованию властей было вынуждено закрыть свой корпункт в Минске. Несколько журналистов уехали из Беларуси.

«Этого оштрафовали, этого посадили, ждешь, что следующий – ты»

Целый год после выборов представителей СМИ, в том числе журналистов радио, задерживали, конфисковывали у них технику, отправляли под арест. Позже на них стали заводить уголовные дела.

– Мы читаем новости, что к представителям гражданского общества приходят, и журналистов не оставляют в покое. Того вызвали на допрос, этого оштрафовали, этого посадили, – говорит Свердлов. – И, естественно, ты ждешь, что следующий – это ты. Очень хорошо, что страх – это такая эмоция, которая быстро проходит. Ты пережил напряженный момент, потом смотришь: вроде нормально. Это помогает ходить на работу.

Журналистка информационного агентства БелаПАН Татьяна Коровенкова ради своей безопасности вынуждена была уехать из страны. Коровенкова получила широкую известность из-за своего резкого выступления на «пресс-конференции», в ходе которой белорусские силовики представили журналистам Романа Протасевича, а тот начал говорить о сотрудничестве со следствием.

Именно Коровенкова вслух заявила, что не верит ничему из того, что говорит Протасевич, так как, вероятнее всего, он говорит это под давлением.

«Этого оштрафовали, этого посадили, ждешь, что следующий – ты»

– За год наша профессиональная жизнь перевернулась с ног на голову. Еще год назад банальное задержание журналиста во время работы на какой-то акции на улице было если не сенсацией, то скандалом. А сейчас журналистов задерживают массово, – подчеркивает она. – В Беларуси сейчас не осталось возможности для журналиста негосударственного СМИ выйти на улицу, прийти на какое-то мероприятие, которое устраивают министерства, госструктуры. И, в принципе, работа стала чрезвычайно опасной.

С начала года в редакциях и квартирах журналистов в Беларуси прошло более 100 обысков. Только за два последних месяца власти Беларуси разгромили портал TUT.BY, интернет-газету «Наша Нiва», минский офис Радио Свобода и десятки региональных изданий. Многие редакторы и журналисты неугодных для режима Лукашенко СМИ находятся в изоляторах, а другие, опасаясь арестов, уезжают из Беларуси.

– Но переезд – это всегда стрессовая ситуация, и ты хочешь максимально оттянуть этот момент. Потому что чужая страна, и даже если нет языкового барьера, все равно ты лишаешься работы, – говорит фотограф Вадим Замировский. – Ты лишаешься привычного окружения, привычных для себя материальных благ: квартиры, машины. И это всегда стресс.

«Этого оштрафовали, этого посадили, ждешь, что следующий – ты»

По мнению белорусских журналистов, власти хотят полностью уничтожить независимые СМИ в стране, но пока что они уверены, что это у них вряд ли получится.

– Белорусскому режиму кажется, что если физически удалить журналистов из Беларуси, то независимая журналистика умрет и люди все бросятся смотреть БТ и «Советскую Белоруссию», – замечает Татьяна Коровенкова. – Но на самом деле я смотрю по коллегам, которые уехали: они продолжают активно работать, запускают новые сайты и по-прежнему дают своим читателям возможность получения разносторонней объективной информации о происходящем.

– В этой ситуации мы можем лишь абсолютно спокойно делать свою работу. Делай что должен, и будь что будет, – говорит Павел Свердлов. – Вот так работает теперь белорусская независимая пресса.

Несмотря на репрессии, которые не прекращаются, представители СМИ верят, что в скором времени смогут вернуться в Беларусь и продолжить работу.

– Каждый вечер я ложусь спать и думаю, что завтра проснусь – и новости будут такими, что срочно нужно будет покупать билет и ехать обратно, – говорит Коровенкова.

– Если сменится власть, то я пешком пойду, на велосипеде поеду, если я смогу вернуться, работать, показывать те позитивные изменения, которые будут происходить в стране при этом, – согласен с ней Вадим Замировский. – Но на данный момент не могу этого сделать.

– Если то гражданское общество, которые власти так хотят истребить, все-таки разогнется и победит, то, мне кажется, мы окажемся в новой реальности. Где есть свобода, где журналистика – нужная и востребованная профессия, где у журналистов уже другие враги: коррупционеры, реальные преступники, контрабандисты и так далее, но не власти, – мечтает Павел Свердлов. – А власти вместе с журналистами работают над тем, чтобы общество стало лучше.

Што пішуць у лістах з СІЗА закладнікі-нашаніўцы: «Тут ніхто не застаецца, усе выходзяць»

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские журналисты – о годе преследований властей.
 
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