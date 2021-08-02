Министр образования пояснил, на сколько и почему подорожает обучение в вузах

Источник материала: Салiдарнасць

Среди причин – рост базовой ставки, от размера которой зависят зарплаты преподавателей, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Министр Образования Игорь Карпенко заявил в эфире телеканала ОНТ, что с 1 сентября стоимость обучения вырастет в пределах 10%. Он уточнил, как именно принимается решение о повышении стоимости образования.

– Вузы принимают самостоятельное решение, но оно согласованное, единое и централизованное. Здесь надо понимать, что последнее повышение было у нас в марте 2020 года, а за этот период с 1 января 2021 года увеличилась базовая ставка, увеличилась минимальная заработная плата, были подняты тарифы на некоторые коммунальные и прочие услуги, – сказал министр. – Естественно, повышение в пределах 10% – это обоснованная цифра, которая просчитана, и, в общем-то, проработана в системе образования и с каждым конкретным учреждением образования.

Надо подчеркнуть, что в этом году мы набираем на бюджет порядка 29 тысяч человек по системе высшего образования. И оставшаяся часть от почти 55 тысяч всех, кого мы набираем в систему высшего образования, это студенты, которые будут набираться на платной основе.

В БГУИР студенты будут платить больше на 400 рублей, в БГУ — на 1000